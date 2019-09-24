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"Очень счастливая": Алина Гросу заинтриговала атмосферными фото из Дании

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.09.2019 - 19:58
"Очень счастливая": Алина Гросу заинтриговала атмосферными фото из Дании
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица очаровала яркими кадрами из Копенгагена

Алина Гросу не дает скучать своим поклонникам. Недавно певица, которая лишь этим летом вышла замуж за своего возлюбленного Александра, удивила поклонников снимком с другим мужчиной - по ее словам, это ее лучший друг с детства, и муж совершенно не ревнует ее к нему. А сейчас артистка отправилась в Данию, причем причину пока что держит в секрете.

На своей странице в Instagram Алина опубликовала несколько атмосферных фото из Копенгагена.

"Мне кажется, никто не догадается почему я здесь (сама в шоке). P.s. Чуть позже отвечу", - интригует Гросу.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Исполнительница также выложила несколько ярких кадров, на которых она позирует на лодке в оранжевом платье.

"Алина очень счастливая", - оставила не менее загадочную подпись артистка.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

После чего показала фото на берегу моря. На этот раз Алина предстала в черном наряде, а кроме того, в компании импозантного мужчины - своего отца.

"Папина дочка", - написала певица на английском языке.

&quot;Очень счастливая&quot;: Алина Гросу заинтриговала атмосферными фото из Дании

Фото: Алина Гросу с папой (instagram.com/alina_grosu)

Заинтригованные и восхищенные фолловеры поспешили оставить свои отзывы.

  • Классные!!!!)))
  • Алина, прекрасно выглядите, очень естественно и гармонично! Однозначно у Вас прекрасные перемены!
  • Дуже дуже гарні
  • Супер
  • Почему это так офигенно!!!??
  • Ты супер
  • Романтическое свидание
  • Знімаєш кліп
  • С мужем в командировке
  • Інтрига! ай молодец
  • Алиночка, шикарно выглядишь
  • Это хорошо... (что счастливая)

&quot;Очень счастливая&quot;: Алина Гросу заинтриговала атмосферными фото из Дании

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, Алина Гросу впервые раскрыла подробности о муже Александре. Певица приоткрыла завесу тайны над бизнесом мужа и рассказала, чем занимается Александр.

Ранее Алина Гросу рассекретила нежное прозвище мужа и рассказала о их трогательных встречах после расставания.

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