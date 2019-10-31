ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Музей еды: Леся Никитюк честно призналась, что набрала лишние кило

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.10.2019 - 12:31
Музей еды: Леся Никитюк честно призналась, что набрала лишние кило
Леся Никитюк (фото: пресс-служба)

Телеведущая поправилась во время съемок новой программы

Этим летом Леся Никитюк на желтом "Богдане" бороздила просторы родной страны. Вместе с командой тревел-шоу "Le маршрутка" она объехала 8 областей: Киевскую, Черкасскую, Хмельницкую, Херсонскую, Одесскую, Полтавскую, Житомирскую и Донецкую. Каждую из них покажут в эфире Нового канала с 4 ноября.

Хотя маршрут съемок команда держала в секрете, фанаты отслеживали Лесин транспорт по соцсетям. Едва "Богдан" появлялся в новом населенном пункте, к нему сходились местные с гостинцами.

Музей еды: Леся Никитюк честно призналась, что набрала лишние кило

Леся на съемках нового шоу (фото: пресс-служба)

"Из каждой области наша маршрутка уезжала, забитая всякими подарками, – рассказывает Леся Никитюк. – В Херсонской области нас загрузили морской солью, арбузами, персиками, дынями, луком, помидорами. Люди просто останавливали маршрутку, закатывали арбуз и говорили: "С Богом, дети!" Из Житомира мы уезжали с ящиком голубики, из Хмельницкого везли сыр, молоко, из Донецкой области – мед".

Такая народная любовь, безусловно, приятна, но, как оказалось, у нее есть и обратная сторона. Вкусные подарки сказались на фигуре Леси – за время съемок она набрала лишние килограммы.

Музей еды: Леся Никитюк честно призналась, что набрала лишние кило"Богдан" проехал массу областей (фото: пресс-служба)

"Получается, это самая моя любимая программа, потому что все подарки для меня, – смеется ведущая "Le маршрутки". – В основном презенты съедобные, и я радуюсь этому, уже поправилась на них. Наконец-то у меня будет музей еды в Украине, музей Леси Ивановны Никитюк".

Музей еды: Леся Никитюк честно призналась, что набрала лишние килоЛеся призналась, что поправилась (фото: пресс-служба)

Кстати, "съедобную" Украину Леся покажет в тревел-шоу. Если вы думаете, что "Le маршрутке" не будет экзотической кухни, а только банальные вареники и голубцы, вы будете удивлены. К примеру, команда отыскала село, где местные вылавливают в ближайшем канале жаб и жарят их в кляре. Чем не диковинка?

Напомним, сейчас Леся наслаждается заслуженным мини-отпуском в Египте. По словам телеведущей, это продолжение празднования ее дня рождения, вечеринка по случаю которого шумно отгремела 19 октября.

Кукла Барби: Леся Никитюк покорила глубиной декольте в мини-платье Никитюк или Гвоздева? На кого Остапчук мог променять жену
Новости Украины Леся Никитюк
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь