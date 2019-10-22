Мама Леси Никитюк честно призналась, что ждет внуков от звездной дочери (видео)

Леси Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

По словам Екатерины Петровны, Леся приезжает домой раз в месяц - график телеведущей слишком перегружен

Мама Леси Никитюк Екатерина Петровна не смогла пропустить одно из самых ожидаемых событий в жизни своей дочери — 21 октября в столичном кинотеатре “Оскар” состоялась презентация нового проекта “Leмаршрутка” на “Новом канале”. “Leмаршрутка” — программа о путешествиях по Украине. Телеведущая Леся Никитюк и ее верный товарищ, водитель маршрутки Богдан Богданыч отправятся в самые отдаленные уголки Украины, посетят города, села, и даже давно заброшенные хутора, чтобы “открыть” украинцам уникальную красоту родной земли. А будет передвигаться “Леди Ле” по украинскому бездорожью на обычной маршрутке — наиболее популярном транспорте в наших городах. ТВ-зрители увидят первый выпуск программы уже 4 октября.

Екатерина Петровна Никитюк рассказала в эксклюзивном комментарии LITE/ РБК-Украина, как сильно гордится Лесей, и как ее когда-то воспитывали. Кроме того, Екатерина призналась — да, она ждет внуков от своей звездной дочери.

Мать Леси Никитюк рассказывает о воспитании звездной дочери и желание побаловать внуков

“Она выбрала свою тропу, к которой долго шла”

Однако сегодня у Леси действительно очень насыщенный рабочий график. В родной Хмельницкий к родителям и родственникам Никитюк приезжает не так часто, как хотелось бы.

“Насколько часто? Это один раз в месяц. Иногда бывает два раза приедет. А иногда месяцами не видим. Когда снимала “Орел и Решка”, то по 5-6 месяцев, даже было 8 месяцев не была дома. Ну, сердце болит, переживаем. Но она выбрала свою такую тропу, к которой очень долго шла. Мы знали, что будет что-то с ней не так... мы знали, что она куда-то пойдет, потому что она с детства пела, танцевала, была очень творческой — лежала на животе, на полу, рисовала бабушкин дом. И все так нарисует — точно как у нас в селе было”, — рассказывает Екатерина Петровна Никитюк.

Кстати, когда Леся приезжает к родителям, мама готовит ей вкусненькое.

“Очень любит вареники с вишнями, блинчики, она все любит. Но в настоящее время она очень мало ест — бережет фигуру”.

“Держала в строгости немного”

А вот каких-то особых “секретов воспитания” не было. Хотя мать Леси Никитюк признается, что держала детей в строгости.

“Вы знаете, а секретов нет. Просто старалась их держать в строгости немного. Она сейчас иногда на меня обижается: “Ты меня держала, ты меня заставляла, но я рада сейчас”. И сейчас она меня тоже благодарит. Она умеет все: умеет жить в городе, она умеет жить в деревне, она у нас умеет копать, сажать, полоть. И она в городе работу сделает такую, какую ей нужно. Она все у нас умеет, прекрасно готовит. Замечательная дочурка. Всегда волнуется за нас, родителей. Мы рады, что она у нас такая есть".

Мать Леси Никитюк Екатерина Петровна

О булинге в школе: “Я всем докажу!”

В школе Леся тоже училась хорошо. Кроме того, в детстве телеведущая 9 лет ходила на плавание! Однако в школьные годы Леся Никитюк столкнулась с травлей со стороны сверстников, из-за своего роста. А вот маме об этом старалась не так часто рассказывать.

“Она хорошо училась. Ну, когда училась в академии, бывало молодые девочки хотели убежать. А в школе она училась хорошо. Сначала 4 классы закончила в нашей школе, а потом мы перевели ее в другую школу. Леся занималась плаванием 9 лет, она кандидат в мастера спорта по плаванию. Перевели в спортивную школу, где в классе было 28 мальчиков и две девочки... Я бы не сказал, что она была боевая. Знаете, как ребята — они дразнили, “подкалывали”, что она высокая. Онаочень сильно переживала. Но в один день сказала - “Я всем докажу”. И доказала!” — вспоминает Екатерина.

“Она редко жаловалась. У нее наверняка болела душа. Но я ей приводила примеры. Я всегда говорила, что я тоже высокая и надо мной тоже смеялись, всякое говорили. Всегда ей говорила: “Мы самые красивые! И ты еще себя покажешь, увидишь, как тебя будут любить, и что рост твой будет самый лучший”. Так оно и случилось. Она сейчас не комплексует — вон каблуки 10 см”, — улыбается Екатерина Петровна.

Екатерина Петровна Никитюк: Очень жду внуков

Также Екатерина Петровна призналась, что очень бы хотела побаловать внуков именно от Леси.

“Очень хочется дождаться, чтобы хоть подержать на руках... У меня уже есть двое внуков от сына. А от Леси хочу... не больше двух, иначе будет трудно ей (смеется). Если смогу, буду конечно помогать. Немного подкачало здоровье, но ничего — я держусь. Как-то будет, у каждого свое воскресенье”, — подытожила Екатерина.