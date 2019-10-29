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Не влезешь в платье: Леся Никитюк показала "истинное лицо" своего завтрака (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.10.2019 - 12:42
Не влезешь в платье: Леся Никитюк показала "истинное лицо" своего завтрака (видео)
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк повеселила очередной "зарисовкой"

Леся Никитюк продолжает наслаждаться своим заслуженным мини-отпуском в Египте. Отметим, что по словам телеведущей, Египет - продолжение празднования ее дня рождения, вечеринка по случаю которого шумно отгремела 19 октября. Экс-ведущей “Орла и Решки” исполнилось 32 года! После празднования дня рождения Никитюк успела также презентовать новое фото о путешествиях по Украине “LeМаршрутка” на “Новом канале”. После чего со “спокойной душой” можно и отдохнуть.

Конечно же, Никитюк не отказывает себе в удовольствии постить из Египта немало фото и видео. После “модных обновлений” последовали юмористические посты.

Никитюк забавно обыграла сразу несколько повальных instagram-трендов: фото еды, а также “создание видимости” исключительно здорового и правильного питания. В “мини-сценке” Никитюк сначала снимает на видео здоровый завтрак из каши, сухофруктов и фиников. А затем, когда сториз отснято, берет тарелку, с горой наполненную более вкусной, но менее полезной едой.

“Хто так робив?” - уточняет у поклонников Леся

Видео: instagram.com/lesia_nikituk

Поклонники Никитюк пришли в восторг от тонкого чувства юмор и самоиронии своей любимцы. И поспешили засыпать ее восторженными комментариями:

  • “Ахахах, красотка”
  • “Я сразу второй вариант, все равно не верят первому)”
  • “Леся Лесічка, такими темпами не влізеш у парадні плаття)”
  • “Як завжди дотепна”
  • “Леся, вы бесподобны”
  • “Щира, неймовірна”
  • “Съел первую тарелку, потом и вторую, и третью))”

Не влезешь в платье: Леся Никитюк показала &quot;истинное лицо&quot; своего завтрака (видео)

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Никитюк в мини-платье покорила длиной и стройностью ножек. Телеведущая подчеркнула, что платье она саша сшила.

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