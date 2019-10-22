Леся Никитюк назвала 5 реформ, которые реализует на посту "Министра туризма Украины" (видео)

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся объясняет: "убитые" дороги - еще не самая главная проблема на пути развития туризма в Украине

Телеведущая Леся Никитюк запустила наконец долгожданный проект о путешествиях по Украине — “LeМаршрутка” на “Новом канале”, который зрители увидят уже 4 ноября. Вместе с водителем обычной маршрутки Леся отправится в самые отдаленные уголки Украины, чтобы доказать украинцам — наша страна с легкостью может покорить “мировой туризм”. Однако на этом пути украинцам предстоит преодолеть немало проблем. И это не только “убитые” дороги. Во время презентации нового проекта (которую, кстати, посетила мама Леси Екатерина Петровна) Никитюк рассказала журналистам LITE/ РБК-Украина, какие проблемы стоят на пути развития туристической Украины.

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Леся Никитюк: Украина может взорвать мир своими открытиями

Леся ответила на вопрос, за решение каких топ-5 проблем она бы взялась первым делом.

“Первое — дороги во все туристические места. Во-вторых, нужно достроить и построить много новых музеев для содержания нашего исторического украинского наследия.

Третье — нужно восстановить всю не только инфраструктуру, но и восстановить все туристические места, до которых люди не могут добраться; которых нет даже на карте. Восстановить украинское вообще наследство, места, которые могут посещать туристы с других стран. Также необходимо помочь им видеть эти места на картах, в тех самых программах, которую мы, собственно, и сняли. Мы планируем даже сделать видео с английскими субтитрами на ютуб-канале, чтобы все туристы могли знать и могли видеть все классные места, которые есть на нашей земле”, — говорит Леся Никитюк.

Леся Никитюк во время презентации нового проекта "LeМаршрутка" на "Новом канале" (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Не забыла “Леди Ле” и про археологические раскопки.

“Также нужно продолжать раскопки, финансировать эту сферу. Археологию нужно восстановить и профинансировать ее. Чтобы Украина взорвала просто мир своими открытиями. Мы были в очень многих местах, где под ногами что-то есть, но никто не знает что. Обычные люди просто по собственному желанию контролируют эти территории, помогают, чтобы их никто не разграбил и не застроил. Например, в одном из таких интересных мест, в котором мы были, — заповедник Каменные могилы в Донецкой области. Это такое место, по которому ты ходишь, а под ногами что-то есть. И никто не знает что. И люди, которые там находятся, они рассказывали нам очень много интересных историй. И они мечтают, чтобы появилось какое-то финансирование, приехали туда археологи и открыли там что-то новое”, — объясняет Никитюк.

У нас очень крутые люди!

“У нас в стране очень крутая молодежь и очень крутые люди! И мы пытались показать Украину именно через людей. Через этих работяг. Показать их душу! Именно наши люди обладают каким-то таким необыкновенным менталитетом... Без денег, не имея отстроенной церкви (потому что в некоторых местах встречаются дома, которые служат церквями), наши люди просто делают необычайный климат. Они не жалуются, не плачут, не страдают. Они тешатся тем, что у них есть дети, родители, здоровье. И что у них уродилась картошка или арбузы, например, на Херсонщине”, — подытожила телеведущая.