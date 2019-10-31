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Музей їжі: Леся Нікітюк чесно зізналася, що набрала зайві кіло

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.10.2019 - 12:31
Музей їжі: Леся Нікітюк чесно зізналася, що набрала зайві кіло
Леся Нікітюк (фото: прес-служба)

Телеведуча поправилася під час зйомок нової програми

Цього літа Леся Нікітюк на жовтому "Богдані" борознила простори рідної країни. Разом з командою тревел-шоу "Le маршрутка" вона об'їхала 8 областей: Київську, Черкаську, Хмельницьку, Херсонську, Одеську, Полтавську, Житомирську та Донецьку. Кожну з них покажуть в ефірі Нового каналу з 4 листопада.

Хоча маршрут зйомок команда тримала в секреті, фанати відстежували Лесин транспорт соцмережами. Ледве "Богдан" з'являвся в новому населеному пункті, до нього сходилися місцеві з гостинцями.

Музей їжі: Леся Нікітюк чесно зізналася, що набрала зайві кіло

Леся на зйомках нового шоу (фото: прес-служба)

"З кожної області наша маршрутка їхала, забита всякими подарунками, – розповідає Леся Нікітюк. – В Херсонській області нас завантажили морською сіллю, кавунами, персиками, динями, цибулею, помідорами. Люди просто зупиняли маршрутку, закочували кавун і казали: "З Богом, діти!" З Житомира ми виїжджали з ящиком лохини, з Хмельницького везли сир, молоко, з Донецької області – мед".

Така народна любов, безумовно, приємна, але, як виявилося, у неї є і зворотна сторона. Смачні подарунки позначилися на фігурі Лесі – за час зйомок вона набрала зайві кілограми.

Музей їжі: Леся Нікітюк чесно зізналася, що набрала зайві кіло"Богдан" проїхав масу областей (фото: прес-служба)

"Виходить, це найбільша моя улюблена програма, тому що всі подарунки для мене, – сміється ведуча "Le маршрутки". – В основному презенти їстівні, і я радію цьому, вже поправилася на них. Нарешті у мене буде музей їжі в Україні, музей Лесі Іванівни Нікітюк".

Музей їжі: Леся Нікітюк чесно зізналася, що набрала зайві кілоЛеся зізналася, що погладшала (фото: прес-служба)

До речі, "їстівну" Україну Леся покаже у тревел-шоу. Якщо ви думаєте, що "Le маршрутці" не буде екзотичної кухні, а тільки банальні вареники і голубці, ви будете здивовані. Наприклад, команда відшукала село, де місцеві виловлюють в найближчому каналі жаб і смажать їх у клярі. Чим не дивина?

Нагадаємо, зараз Леся насолоджується заслуженим міні-відпусткою у Єгипті. За словами телеведучої, це продовження святкування її дня народження, вечірка з нагоди якого шумно відгриміла 19 жовтня.

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Новини України Леся Нікітюк
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