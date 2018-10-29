Мумия Клеопатры: украинская ведущая шокировала образом на Хэллоуин

Фото: Светлана Вольнова (коллаж РБК-Украина)

Светская львица взяла пример с топ-модели Хайди Клум

Известная украинская телеведущая, фотограф, продюсер и светская львица Светлана Вольнова (настоящая фамилия Короткова) шокировала своих поклонников необычным образом на Хэллоуин. Фото и видео в запоминающемся костюме и гриме звезда опубликовала на своей странице в Facebook.

Для мистического праздника, который отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября, Светалана выбрала образ мумии Клеопатры.

"Ну что, друзья, какие у кого костюмы на Хэллоун? У меня мумия Клеопатры, которую придумала моя подруга Марта Холод (Marta Holod). Золотой головной убор египетской царицы и медицинские бинты. Топ- визажист Алиса Фан сделала сумасшедший мэйк с применением чулка на голову ( видео как сделать образ мумии тоже есть ). Так что вот он мой ответ Хэйди Клум, топ - модели Америки, которая на Хэллоуин готовит традиционно самые яркие образы", - написала Вольнова под публикацией.

На видео ведущая выходит из дома и идет по оживленной улице в центре Киева.

Скриншот поста (facebook.com/svetlana.korotkova.73)

В комментарих подписчики отметили, что образ Светлана весьма неожиданный, однако крутой.

Фото: Светлана Вольнова (facebook.com/svetlana.korotkova.73)

"Костюм и вы бомба", "Неожиданный образ!", "Страшно красиво!", "Я вообще это праздником не считаю", "вотэтодааааааа!!!!!!!! опасно- скользящий костюмчик!", "Это очень круто!!!" - пишут пользователи сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/svetlana.korotkova.73)

Ранее Светлана Вольнова также поразила своих поклонников новым образом. Она опубликовала снимок, на котором у нее темный цвет кожи.

Отметим, что Катя Осадчая восхитила сеть костюмом на Хэллоуин.

Также в сети обсуждают образ Леси Никитюк к Хэллоуину. Телеведущая решила перевоплотиться в Мэрилин Монро, однако поклонники выразили мнение, что она похожа на Светлану Лободу.

Видео: РБК-Украина