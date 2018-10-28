"Женщину-козла я еще никогда не видела" Осадчая восхитила сеть костюмом на Хэллоуин

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Образ телеведущий произвел настоящий фурор в сети

Популярная украинская телеведущая "Светской жизни" Катя Осадчая, которая недавно покорила сеть снимком, где она в "бомбовом" платье, решила не отставать от тематики Хэллоуина и запостила в свой Instagram серию фотоснимков с мероприятия в столичном ресторане "Сейф", посвященного празднованию Дня всех святых. На фото телезвезда предстала в образе, то ли овна, то ли барана.

Скриншот поста (instagram.com/kosadcha)

"Хэллоуин в разгаре. На этот раз я женщина-Овен или женщина-баран", – шутливо подписала фото Осадчая.

На одном из снимков Катя Осадчая позирует в стильном черном кожаном комбинезоне и ботинках. А на плечах у нее наброшено пальто с меховой опушкой, такого же цвета, как и комбинезон с обувью. А вот голову телеведущей украсили колоритные витые рога, вместо таких привычных для зрителя изысканных шляпок. По бокам от нее двое парней, тоже в образе животных: один – обезьяны, а второй – свиньи. На втором фото Катя в компании комика Юрия Ткачука в образе обезьяны, кстати, образ шоумена ранее произвел фурор в сети.

Фото: Катя с Юрием в образах (instagram.com/kosadcha)

Фолловеры по достоинству оценили удачный образ Кати и похвалили того, кто помогал ей создавать его.

"Интересный образ", "Самый крутой образ за последние два года! Шкодная Екатерина", "Красавэлы", "Малифисента", " Мне кажется, Вам все идет, Катя", "Не, ну женщину-козла я еще никогда не видела", - написали поклонники в комментариях.

Скриншот комментариев к посту (instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов порадовали поклонников яркими осенними фото.

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