ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Мумія Клеопатри: українська ведуча шокувала образом на Геловін

Lite » Зірки 29.10.2018 - 12:50
Фото: Світлана Вольнова (колаж РБК-Україна)
Фото: Світлана Вольнова (колаж РБК-Україна)

Світська левиця взяла приклад з топ-моделі Хайді Клум

Відома українська телеведуча, фотограф, продюсер і світська левиця Світлана Вольнова (справжнє прізвище Короткова) шокувала своїх шанувальників незвичайним чином на Геловін. Фото та відео в костюмі і гримі, що запам'ятовуються, зірка опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

Для містичного свята, яке відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, Світалана вибрала образ мумії Клеопатри.

"Ну що, друзі, які в кого костюми на Геловін? У мене мумія Клеопатри, яку придумала моя подруга Марта Холод (Marta Holod). Золотий головний убір єгипетської цариці і медичні бинти. Топ - візажист Аліса Фан зробила божевільний мейк із застосуванням панчохи на голову ( відео як зробити образ мумії теж є ). Так що ось він мій відповідь Хэйди Клум, топ - моделі Америки, яка на Хеллоуїн традиційно готує найяскравіші образи", - написала Вольнова під публікацією.

На відео ведуча виходить з дому і йде по жвавій вулиці в центрі Києва.

Мумія Клеопатри: українська ведуча шокувала образом на Геловін

Мумія Клеопатри: українська ведуча шокувала образом на ГеловінСкріншот поста (facebook.com/svetlana.korotkova.73)

У коментарі передплатники відзначили, що образ Світлана досить несподіваний, проте крутий.

Мумія Клеопатри: українська ведуча шокувала образом на ГеловінФото: Світлана Вольнова (facebook.com/svetlana.korotkova.73)

"Костюм і ви бомба", "Несподіваний образ!", "Страшно красиво!", "Я взагалі це святом не вважаю", "вотэтодааааааа!!!!!!!! небезпечно - ковзний костюмчик!", "Це дуже круто!!!" - пишуть користувачі мережі.

Мумія Клеопатри: українська ведуча шокувала образом на Геловін

Мумія Клеопатри: українська ведуча шокувала образом на ГеловінСкріншот коментарів (facebook.com/svetlana.korotkova.73)

Раніше Світлана Вольнова вразила своїх шанувальників новим образом. Вона опублікувала знімок, на якому у неї темний колір шкіри.

Зазначимо, що Катя Осадча захопила мережу костюмом на Геловїн.

Також у мережі обговорюють образ Лесі Никитюк до Геловіну. Телеведуча вирішила перевтілитися в Мерилін Монро, однак шанувальники висловили думку, що вона схожа на Світлану Лободу.

Відео: РБК-Україна

Новини України звездысветлана вольновакостюмХэллоуин
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся