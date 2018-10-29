Мумія Клеопатри: українська ведуча шокувала образом на Геловін

Фото: Світлана Вольнова (колаж РБК-Україна)

Світська левиця взяла приклад з топ-моделі Хайді Клум

Відома українська телеведуча, фотограф, продюсер і світська левиця Світлана Вольнова (справжнє прізвище Короткова) шокувала своїх шанувальників незвичайним чином на Геловін. Фото та відео в костюмі і гримі, що запам'ятовуються, зірка опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

Для містичного свята, яке відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, Світалана вибрала образ мумії Клеопатри.

"Ну що, друзі, які в кого костюми на Геловін? У мене мумія Клеопатри, яку придумала моя подруга Марта Холод (Marta Holod). Золотий головний убір єгипетської цариці і медичні бинти. Топ - візажист Аліса Фан зробила божевільний мейк із застосуванням панчохи на голову ( відео як зробити образ мумії теж є ). Так що ось він мій відповідь Хэйди Клум, топ - моделі Америки, яка на Хеллоуїн традиційно готує найяскравіші образи", - написала Вольнова під публікацією.

На відео ведуча виходить з дому і йде по жвавій вулиці в центрі Києва.

Скріншот поста (facebook.com/svetlana.korotkova.73)

У коментарі передплатники відзначили, що образ Світлана досить несподіваний, проте крутий.

Фото: Світлана Вольнова (facebook.com/svetlana.korotkova.73)

"Костюм і ви бомба", "Несподіваний образ!", "Страшно красиво!", "Я взагалі це святом не вважаю", "вотэтодааааааа!!!!!!!! небезпечно - ковзний костюмчик!", "Це дуже круто!!!" - пишуть користувачі мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/svetlana.korotkova.73)

Раніше Світлана Вольнова вразила своїх шанувальників новим образом. Вона опублікувала знімок, на якому у неї темний колір шкіри.

Зазначимо, що Катя Осадча захопила мережу костюмом на Геловїн.

Також у мережі обговорюють образ Лесі Никитюк до Геловіну. Телеведуча вирішила перевтілитися в Мерилін Монро, однак шанувальники висловили думку, що вона схожа на Світлану Лободу.

Відео: РБК-Україна