"В костюме Светы Лободы": в сети обсуждают образ Леси Никитюк к Хэллоуину (фото)

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Фанаты в восторге от образа телеведущей

В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире отмечают Хэллоуин. Одни из экс-участников шоу "Танцы со звездами" уже показывал свой жуткий образ. А известная телеведущая Леся Никитюк решила перевоплотиться в Мэрилин Монро, однако поклонники выразили мнение, что она похожа на Светлану Лободу. Фотографии она показала на своей странице в Instagram.

В подписи к снимкам она написала: "Это была фантастическая ночь в ресторане "СЕЙФ". Друзья, вы крутые".

Скриншот поста аккаунта instagram.com/lesia_nikituk

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

В комментариях поклонники выразили диаметрально противоположное мнение по поводу образа Никитюк. Некоторые похвалили выбор, некоторые упрекнули в краже образа Светланы Лободы, некоторым показалось, что телеведущая вернулась с бала Сатаны.

"Супер-образ!", "Леди просто", "И правда страшно, Монро (он), отдыхает", "Ой клас, как удачно все подобрано", "Леся, тебя сразу невозможно узнать. Холодная, колючая ... Это плохой образ, неутешительный…", "Супер, этот образ очень идет", "Настоящая… Монро", "Страшно красива!))", "Как-будто с бала Сатаны… фу", "Ну и красава", "В костюме Светы Лободы", "Будете богаты , не узнал", "Восставшая Мэрилин", "Леся ты прекрасна ))) Жду сегодня танцев, жги там сегодня. Ты лучшая", — пишут поклонники.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, что Леся Никитюк призналась, что возлюбленный подарил ей на день рождения.

Ранее после эфира Леся поспешила обратиться к своим поклонникам и сообщила, что высказывание Ямы в свой адрес считает некорректным.

Яма также не остался в стороне: член жюри отметил, что он на этом проекте для того, чтобы говорить правду.

Видео: РБК-Украина