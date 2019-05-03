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Можно спрятаться с любовником: Леся Никитюк заинтриговала поклонников

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.05.2019 - 22:27
Можно спрятаться с любовником: Леся Никитюк заинтриговала поклонников
Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк поделилась новыми впечатлениями от Испании

Леся Никитюк, которая наслаждается отдыхом в Испании и не забывает радовать своих поклонников калейдоскопом солнечных снимков, а также делиться впечатлениями от поездки на матч в рамках чемпионата Ла Лига, заинтриговала фанов несколькими лайфхаками для туристов. Популярная украинская телеведущая опубликовала в Instagram новое фото и рассказала о достоинствах города Виго.

По словам Никитюк, он представляет собой настоящую аутентичную Испанию (Галицию). Английский язык здесь можно услышать только из уст отдыхающих, но местные жители им не владеют. 

В Виго теледива сфотографировалась на фоне огромного куста на улице возле лавочек с отдыхающими. Также она порекомендовала полакомиться в местном ресторане Мишелин, где очень вкусно готовят. 

"Английский - no comprendo. Атлантичний океан, горы, морепродукты (фантастика)", - написала Леся.

Кроме того, она дала еще несколько советов для тех, кто решит посетить городок.

"Здесь можно скрыться с любовником от туристов, ходить на шопинг и жрать фантастические морепродукты! Наших вы здесь точно не встретите", - отметила она.

Можно спрятаться с любовником: Леся Никитюк заинтриговала поклонников

Фото: Леся Никитюк в Испании (instagram.com/lesia_nikituk)

В комментариях к сообщению Леси ее подписчики восхищаются цветущим внешним видом телеведущей и жизнерадостными искорками в глазах, а также купают в море комплиментов.

  • Оставайся еще долго оптимистом и солнышком Украины!
  • Очаровательная;
  • Леся как всегда. Супер!
  • Сумка бомбезная! А Леся - огонь!
  • Моя фантастическая женщина!
  • Милая фотка!
  • Мне бы такую жену...
  • Умная и красивая;
  • Помню, гуляли мы с Лесей... и тут в кустах каааак кто-то...
  • Привези, пожалуйста, веточку на росток этого растения в Украину...

Можно спрятаться с любовником: Леся Никитюк заинтриговала поклонников

Фото: Леся Никитюк в Испании (instagram.com/lesia_nikituk)

Как сообщалось ранее, недавно Леся Никитюк показала снимок со всемирно известным певцом Крейгом Дэвидом, с которым ей посчастливилось встретить в аэропорту.

Напомним, что Леся Никитюк ранее взбудоражила дерзким образом в прозрачных брюках. Ведущая посетила модный показ в испанской Барселоне.

Также мы писали о том, что радостная Леся Никитюк похвасталась победой в "битве крашанками" на Пасху.

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Новости Украины Леся Никитюк
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