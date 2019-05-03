Можно спрятаться с любовником: Леся Никитюк заинтриговала поклонников

Леся Никитюк поделилась новыми впечатлениями от Испании
Леся Никитюк, которая наслаждается отдыхом в Испании и не забывает радовать своих поклонников калейдоскопом солнечных снимков, а также делиться впечатлениями от поездки на матч в рамках чемпионата Ла Лига, заинтриговала фанов несколькими лайфхаками для туристов. Популярная украинская телеведущая опубликовала в Instagram новое фото и рассказала о достоинствах города Виго.
По словам Никитюк, он представляет собой настоящую аутентичную Испанию (Галицию). Английский язык здесь можно услышать только из уст отдыхающих, но местные жители им не владеют.
В Виго теледива сфотографировалась на фоне огромного куста на улице возле лавочек с отдыхающими. Также она порекомендовала полакомиться в местном ресторане Мишелин, где очень вкусно готовят.
"Английский - no comprendo. Атлантичний океан, горы, морепродукты (фантастика)", - написала Леся.
Кроме того, она дала еще несколько советов для тех, кто решит посетить городок.
"Здесь можно скрыться с любовником от туристов, ходить на шопинг и жрать фантастические морепродукты! Наших вы здесь точно не встретите", - отметила она.
Фото: Леся Никитюк в Испании (instagram.com/lesia_nikituk)
В комментариях к сообщению Леси ее подписчики восхищаются цветущим внешним видом телеведущей и жизнерадостными искорками в глазах, а также купают в море комплиментов.
Фото: Леся Никитюк в Испании (instagram.com/lesia_nikituk)
Как сообщалось ранее, недавно Леся Никитюк показала снимок со всемирно известным певцом Крейгом Дэвидом, с которым ей посчастливилось встретить в аэропорту.
Напомним, что Леся Никитюк ранее взбудоражила дерзким образом в прозрачных брюках. Ведущая посетила модный показ в испанской Барселоне.
Также мы писали о том, что радостная Леся Никитюк похвасталась победой в "битве крашанками" на Пасху.