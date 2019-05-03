Можна сховатися з коханцем: Леся Нікітюк заінтригувала шанувальників

Леся Нікітюк поділилася новими враженнями від Іспанії
Леся Нікітюк, яка насолоджується відпочинком в Іспанії і не забуває радувати своїх шанувальників калейдоскопом сонячних знімків, а також ділитися враженнями від поїздки на матч в рамках чемпіонату Ла Ліга, заінтригувала фанів кількома лайфхаками для туристів. Популярна українська телеведуча опублікувала в Instagram нове фото і розповіла про "плюси" міста Віго.
За словами Нікітюк, він являє собою справжню автентичну Іспанію (Галіцію). Англійську мову тут можна почути тільки з вуст відпочиваючих, але місцеві жителі нею не володіють.
У Віго теледіва сфотографувалася на тлі величезного куща на вулиці біля лавочок із відпочиваючими. Також вона порекомендувала поласувати в місцевому ресторані Мішелін, де дуже смачно готують.
"Англійська - no comprendo. Атлантичний океан, гори, морепродукти (фантастика)", - написала Леся.
Крім того, вона дала ще кілька порад для тих, хто вирішить відвідати містечко.
"Тут можна сховатися з коханцем від туристів, ходити на шопінг і жерти фантастичні морепродукти! Наших ви тут точно не зустрінете", - зазначила вона.
Фото: Леся Нікітюк в Іспанії (instagram.com/lesia_nikituk)
У коментарях до повідомлення Лесі її підписники захоплюються квітучим зовнішнім виглядом телеведучої та життєрадісними іскорками в очах, а також купають в морі компліментів.
Фото: Леся Нікітюк в Іспанії (instagram.com/lesia_nikituk)
Як повідомлялося раніше, нещодавно Леся Нікітюк показала знімок з всесвітньо відомим співаком Крейгом Девідом, з яким їй пощастило зустріти в аеропорту.
Нагадаємо, що Леся Нікітюк раніше розбурхала зухвалим образом у прозорих брюках. Ведуча відвідала модний показ в іспанській Барселоні.
Також ми писали про те, що радісна Леся Нікітюк похвалилася перемогою в "битві крашанками" на Великдень.