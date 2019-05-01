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"Постарел": Леся Никитюк похвасталась фото со всемирно известным певцом

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.05.2019 - 16:13
"Постарел": Леся Никитюк похвасталась фото со всемирно известным певцом
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Неугомонная телеведущая отправилась на футбольный матч в Испании

Леся Никитюк не сидит на месте и при этом не дает скучать своим поклонникам. Недавно "богиня ламината" изрядно повеселила сеть, поделившись смешным видео с пасхальной службы, где батюшка от души окатил ее святой водой. Теперь же неугомонная артистка отправилась на футбольный матч в Испанию, а по дороге умудрилась встретить мировую знаменитость - и конечно же, сделать с ним селфи.

На своей странице в Instagram телезвезда опубликовала совместное фото с известным британским певцом Крейгом Дэвидом, который, к слову, в прошлом году выступил в Киеве. Никитюк запечатлена в черной футболке и кепке и счастливо улыбается в объектив.

"Якшо шо @craigdavid в Терміналі 2F, а я на футбол  #LaLigaExperience, #LaLiga, #fccelta", - написала ведущая.

&quot;Постарел&quot;: Леся Никитюк похвасталась фото со всемирно известным певцом

Фото: Леся Никитюк и Крейг Дэвид (instagram.com/lesia_nikituk)

Судя по подписи, Леся и Крейг встретились в аэропорту.

Многие подписчики восхитились таким крутым фото, при этом некоторые заметили, что Крейг заметно постарел.

  • "Красивая вы, Леся Никитюк"
  • "Ого ти крута аааа!!? Передавай привіт!!! Давно слухаю... Боже"
  • "Леся, ну ты даешь! Где ты его откопала?"
  • "Лесь, ну честно, это он тебя узнал и попросил совместное фото? Хорошо, что ты не зазналась, и не отказываешь фанам"
  • "Круть! И у тебя подписчиков больше, чем у него"
  • "Капец он постарел, просто жесть..."
  • "Постарел... но все равно красавец!!!"
  • "Круто!"
  • "Крутой какой он, всегда голос нравился"
  • "Він всихає. Еле узнала"
  • "Вот это поворот)))"
  • "Постарел или нет, но он Талант и песни и голос у него просто супер"

Напомним, довольная Леся Никитюк похвасталась победой в Пасхальном турнире.

Кстати, недавно Леся Никитюк взбудоражила дерзким образом в прозрачных брюках. Ведущая посетила модный показ в испанской Барселоне.

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Новости Украины Леся НикитюкведущаяКрейг Дэвид
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