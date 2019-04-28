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Битва яиц: Никитюк похвасталась победой в Пасхальном турнире

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.04.2019 - 21:07
Битва яиц: Никитюк похвасталась победой в Пасхальном турнире
Фото: Леся Никитюк

Леся Никитюк отпраздновала Пасху и добыла очередной "титул"

Леся Никитюк, которая ранее освятила паски в церкви и рассмешила своих поклонников забавным видео, как ее обильно окропили святой водой, продолжила серию Пасхальных свершений и похвасталась непобедимыми крашенками. Популярная телеведущая опубликовала в Instagram фото с отдыха на природе под Киевом.

На снимке Леся со счастливой улыбкой возле ставка на территории загородного комплекса смотрит в небо мечтательным взглядом.

"Так выглядит победитель Пасхального турнира "Битва яиц", - подписала телеведущая фото.

Также Никитюк, известная своей необычайной харизме, отметила, что в этом состязании она набрала больше всего голосов.

"Подозреваю что выиграла... потому что за меня проголосовали люди", - добавила Леся.

Битва яиц: Никитюк похвасталась победой в Пасхальном турнире

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

В комментариях к ее сообщению пользователи сети восхищаются ее внешнему виду, обворожительной улыбкой и "бойцовской" хваткой в любых обстоятельствах.

  • Леся - победитель по жизни!
  • Леся Ивановна после святой водички расцвела еще больше! Христос воскрес! Мира, счастья, любви и каждый день вдохновения для всех дел!
  • Леся! Боже, как хорошо у тебя там!
  • А улыбка - как солнышко!
  • Как моя бабушка говорит: лучшая;
  • Да, мне нравится! Поздравляю с Пасхой!
  • Красотище!
  • Очень достойная фотография
  • Леся, ты бомба!
  • Победитель орошенных! С Воскресением Господним!

Как сообщалось ранее, недавно Леся Никитюк взбудоражила дерзким образом в прозрачных брюках. Ведущая посетила модный показ в испанской Барселоне.

Также мы писали о том, что Леся Никитюк похвасталась шикарным завтраком в Барселоне, показав изысканные блюда.

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