Как можно быть такой милой? Ким Кардашьян восхитила красотой на детском фото

Ким Кардашьян – одна из самых активных звезд в сети Instagram. Она регулярно показывает свою жизнь во всех ее красках: начиная от карьерных достижений до семейных милых фото. В эти выходные повод нашелся значимый – День отца. В честь такого праздника теледива, бизнесвумен и юрист опубликовала массу фото. Начала она с поздравления отца своих детей – любимого супруга Канье Уэста. «С Днем Отца лучшего папу!!!! Спасибо за то, что сделал жизнь такой веселой! Ты даришь нашим детям самую классную жизнь! Я так тебя люблю!!!», – написала Ким в посте. На фото фигурируют все члены знаменитого семейства: Ким, Канье, а также четверо их детей. На втором фото также фигурирует отец Канье. Пост собрал, как обычно, рекордное число лайков – более 2 миллионов.

Ким с семьей (фото: instagram.com/kimkardashian)

Но на этом знаменитая красавица решила не останавливаться. Она опубликовала детское фото, чтобы почтить память своего отца. «Как бы я хотела, чтобы ты был здесь, чтобы отпраздновать День отца вместе! С Днем Небесного Отца, лучшему отцу всех времен!», – такую подпись она оставила под милым архивным снимком. На нем фигурирует отец популярных во всем мире сестер – Роберт Кардашьян, а также его старшие дочери Кортни и Ким. Малышки целуют папу в щеки, а он их обнимает. Одеты они одинаково: в широкие джинсы с отворотами, а также белые футболки и белые кеды. Волосы обеим девочкам собрали в высокие хвосты, украсив их белыми резинками. Видимо, даже в самом раннем возрасте они уже любили выделяться стилем.

Ким с отцом и сестрой (фото: instagram.com/kimkardashian)

Такой трогательный снимок невероятно умилил поклонников Ким. Они оставили ей массу приятных пожеланий и слов. Многие отметили, что отец Ким был прекрасным человеком.

Он так гордится всеми вами, он всегда с вами

Он бы был очень горд!

Красивая семья

Слишком милые

Он сделал такую огромную работу, вырастив тебя, Ким. Ты стала такой прекрасной мамой

Это так прекрасно. Я сочувствую тебе, Ким, но ты – самое большое вдохновение, которое я знаю. Я не знаю, как ты делаешь это

Самые хорошенькие и самые лучшие

Как можно быть такими милыми?

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/kimkardashian)