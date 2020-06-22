Як можна бути такою милою? Кім Кардашьян розчулила красою на дитячому фото

Кім Кардашьян – одна з найбільш активних зірок в мережі Instagram. Вона регулярно показує своє життя у всіх його барвах: починаючи від кар'єрних досягнень до сімейних милих фото. У ці вихідні привід знайшовся значущий – День батька. На честь такого свята теледіва, бізнесвумен і юрист опублікувала масу фото. Почала вона з привітання батька своїх дітей – коханого чоловіка Каньє Уеста. «З Днем Батька найкращого тата!!!! Спасибі за те, що зробив життя таким веселим! Ти даруєш нашим дітям найбільш класне життя! Я так тебе люблю!!!», – написала Кім в пості. На фото фігурують всі члени знаменитого сімейства: Кім, Каньє, а також четверо їхніх дітей. На другому фото також фігурує батько Каньє. Пост зібрав, як зазвичай, рекордну кількість лайків – більше 2 мільйонів.

Кім з сім'єю (фото: instagram.com/kimkardashian)

Але на цьому знаменита красуня вирішила не зупинятися. Вона опублікувала дитяче фото, щоб вшанувати пам'ять свого батька. «Як би я хотіла, щоб ти був тут, щоб відсвяткувати День батька разом! З Днем Небесного Батька, кращий батько всіх часів!», – такий підпис вона залишила під милим архівних знімком. На ньому фігурує батько популярних у всьому світі сестер – Роберт Кардашьян, а також його старші дочки Кортні і Кім. Малятка цілують тата в щоки, а він їх обіймає. Одягнені вони однаково: в широкі джинси, а також білі футболки і кеди. Волосся обом дівчаткам зібрали у високі хвости, прикрасивши їх білими бантами. Мабуть, навіть і в ранньому віці вони вже любили виділятися стилем.

Кім з батьком і сестрою (фото: instagram.com/kimkardashian)

Такий зворушливий знімок неймовірно розчулив шанувальників Кім. Вони залишили їй масу приємних побажань і слів. Багато відзначили, що батько Кім був прекрасною людиною.

Він так пишається усіма вами, він завжди з вами

Він би був дуже гордий!

Гарна сім'я

Дуже милі

Він зробив таку величезну роботу, виростивши тебе, Кім. Ти стала такою прекрасною мамою

Це так чудово. Я співчуваю тобі, Кім, але ти – найбільше натхнення, яке я знаю. Я не знаю, як ти робиш це

Найбільш гарненькі і найкращі

Як можна бути такими милими?

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/kimkardashian)