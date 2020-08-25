Моя безграничная любовь: Маша Ефросинина растрогала нежным посланием к сыну-имениннику

В семье Маши Ефросининой праздник: 25 августа свой день рождения отмечает сын популярной телеведущей Александр. В связи с таким важным событием Маша, которая активно ведет свой блог в сети Instagram, сделала трогательный пост. Она опубликовала черно-белое фото, на котором позирует с ребенком. Заботливая и любящая мама нежно целует сына, задумчиво глядя в сторону. Фото, пропитанное атмосферой тепла и немного – грусти, она дополнила соответствующими словами.

Ведущая поздравила сына с 6-летием (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

«Мальчик, изменивший мою жизнь. Вчера он чуть попереживал, что в пятилетнем возрасте ему и так было хорошо. Потом сказал: «Ну, шесть так шесть!» Сегодня чуть поплакал, что не за горами и семь, конечно... Сильно важна ему стабильность. В этом я могу гарантировать ему только свою безграничную любовь. С днем рождения мой #полицейскийСаса», – написала Маша.

Вслед за знаменитой мамой свои слова поздравления высказали более 300 подписчиков Ефросининой. Многие отметили, какой замечательный сын у телеведущей и как он тонко чувствует неуловимые жизненные процессы.

Маша с мужем и Юрием Горбуновым (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Также ранее Маша продемонстрировала еще одно фото, на котором предстала с любимым мужем и Юрием Горбуновым. На светский раут звезда отправилась в роскошном черном платье в пол необычного кроя, расшитом пайетками. Фото Ефросинина приурочила ко дню рождения еще одного важного человека в своей жизни – телеведущего Юрия Горбунова, которому 24-го августа исполнилось 50 лет.

«Юбилей у @gorbunovyuriy. Да какой солидный и важный! Это ж надо, не могу поверить! Юрочка, дорогой, с днем рождения ! Остальное все скажу сегодня лично! А на фото мы просто очень красивые. П.С. Не, ну мы всегда были огонь», – написала Маша.