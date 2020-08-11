Маша Ефросинина рассекретила, сколько зарабатывает ее муж-чиновник

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая откровенно рассказала о доходах своей семьи

Маша Ефросинина уже около 17 лет замужем за Тимуром Хромаевым, с которым они воспитывают дочь Нану и сына Александра и живут душа в душу. В новом выпуске своего авторского YouTube-проекта "Экзамен на откровенность" телеведущая пообщалась с ведущим романтического реалити-шоу "Холостяк" Григорием Решетником, с которым они затронули и тему семейных финансов.

Маша вспомнила сложный период, когда она потеряла работу.

"Особенно остро вопрос заработка встал передо мной, когда я осталась без работы в 2014 году. Это очень стремное состояние", — поделилась знаменитость.

"У тебя же муж хорошо зарабатывает..." — удивился в ответ Григорий Решетник.

Однако Ефросинина развенчала этот миф и назвала зарплату своего супруга.

"О-о-о, а это самая большая легенда, которая ходит о моей семье. Мой муж стал чиновником в 2015 году. Знаешь, какая у него зарплата? 18 или 20 тысяч гривен. С тех пор мне пришлось зарабатывать самой. Хвататься за все предложения", — отметила ведущая.

Как призналась Маша, Тимур долго обдумывал решение пойти в чиновники и обсуждал эту тему с женой. Ведь подобное решение должно было серьезно повлиять на жизненный уклад всей семьи. Она тогда поддержала мужа и не пожалела.

"Когда мужчина резко начинает сокращать свои доходы, это сулит большие перемены для семьи. Тимур сказал, что ближайшие 5-6 лет, пока он будет занимать этот пост, не сможет обеспечивать семью так, как раньше. У нас состоялся серьезный длительный разговор, один из самых сложных в нашей жизни. И я приняла решение мужа. Я пошла на это, потому что поняла, что моему мужчине нужна реализация. В итоге он добился своего. И это большая победа. Он успешен, его законы принимаются. Но нам это стоило шести лет материально моей пахоты и женской отдачи", — рассказала Ефросинина.

Маша Ефросинина восхищает красотой и чувством стиля (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

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