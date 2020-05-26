Абсолютно счастливая женщина: Маша Ефросинина растрогала признанием о муже и детях

Фото: Маша Ефросинина с сыном (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая рассказала о маленьком увлечнии с дочерью

Маша Ефросинина на днях отпраздновала день рождения на карантине, поэтому встретила 41-летие в теплом семейном кругу - с мужем Тимуром Хромаевым, дочкой Наной и сыном Александром. Накануне знаменательной даты теледива дала интервью изданию "Каравану историй", где сделала ряд трогательных признаний о самых близких и родных.

Если на странице в соцсети фото и видео с сыном Сашей у Маши появляются регулярно, то Нана предпочитает оставаться в тени. Ведущая отмечет, что девочка сейчас формируется как личность, ведь она еще подросток, мама и дочь любят путешествовать вдвоем, сейчас ведущей нравится беседовать с дочкой, проводить время за откровениями.

"Дочь становится самостоятельной девочкой, закрытой, очень чувствительной и эмоциональной. Да и мне самой хочется проводить с ней больше времени. Вот мы и придумали такую форму путешествий, когда вдвоем отправляемся исследовать новый для нее город. Как правило, это происходит на ее школьных каникулах. Уже побывали в Берлине, Париже, Барселоне, а следующим, думаю, будет Рим", - поделилась планами Маша.

Фото: Маша Ефросинина с дочкой Наной (instagram.com/mashaefrosinina)

Муж для Маши – ее поддержка и опора, она всецело доверяет Тимуру и может полностью на него положиться.

"Нужно отдать должное Тимуру: он отлично справляется с Александром. Всегда оставляла своих детей в любом возрасте на Тимура, и даже сердце не екало. Он великолепный отец. Все сделает, всех накормит (я предпочитаю не думать, чем именно), уложит спать. В этом отношении я абсолютно счастливая женщина", - признается ведущая.

Также недавно ее растрогал один момент, на прямую связанный с любимым мужчиной.

Фото: Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым (instagram.com/mashaefrosinina)

"Мне на глаза попалось интервью Тимура с очень сложной бизнес­-терминологией. А когда журналист спросил его о самом большом достижении в жизни, от моего мужа последовало только одно слово: "Семья". Мужчина дает километровое интервью о своей деятельности, а самым большим своим достижением называет семью", - с гордостью отметила Маша.

Напомним, что ранее Маша Ефросинина рассказала о знакомстве с мужем и первом совместном отпуске.

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Автор: Аня Бойчук