Морская фея: счастливая Тина Кароль заворожила зрелищным пляжным фото

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица улыбается и выглядит счастливой

В последнее время Тина Кароль часто радует поклонников новыми фотосессиями в Instagram. Колличество ее подписчиков вскоре достигнет заветной цифры – 1 млн! А пока звезда публикует свежие эффектные кадры, которые несколько настораживают и одновременно несказанно радуют фанов своей откровенностью. Но последнем черно-белом фото Тина решила показать живые неподдельные эмоции, а также в очередной раз продемонстрировать достоинства своей точеной фигуры.

Тина запечатлена на берегу моря или океана. Она босиком идет по пляжу вдоль кромки воды, лучезарно улыбаясь. На певице – черное платье на тонких бретелях в бельевом стиле, которое подчеркивает роскошную линию декольте.

С волосами звезды играет ветер, а она будто всматривается вдаль, а на ее губах - счастливая улыбка.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Фото вызвало неподдельный восторг у поклонников, которые то и дело сравнивали звезду то с русалкой, то с морской феей.

"Дуже гарне фото! Чарівний образ", "Красивая женщина и красивое фото", "Какая улыбка, какая красуня", "Счастливая!", "Шикарная", "Красуня- русалонька", "Это очень красиво. Как русалочка, если бы снимали фильм", "Тиночка, вы прекрасны!", "Очарование просто прет от этого фото", "Морская фея", - восторгались поклонники.

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль раззадорила сеть изменениями во внешности. Поклонники решили, что певица покрасила волосы.

Ранее Тина Кароль впечатлила эффектным пляжным образом в мини-шортах и кроп-топе. Она прогулялась по песку и дала волю эмоциям.

Напомним, что Тина Кароль ошрашила поклонников откровенным фото, обнажив роскошную грудь на каремру.