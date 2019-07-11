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Морська фея: щаслива Тіна Кароль заворожила видовищним пляжним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.07.2019 - 14:49
Морська фея: щаслива Тіна Кароль заворожила видовищним пляжним фото
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка посміхається і виглядає щасливою

Останнім часом Тіна Кароль часто тішить шанувальників новими фотосесіями в Instagram. Кількість її підписників незабаром досягне заповітної цифри – 1 млн! А поки зірка публікує свіжі ефектні кадри, які кілька насторожують і одночасно неймовірно радують фанів своєю відвертістю. Але на останньому чорно-білому фото Тіна вирішила показати живі непідробні емоції, а також в черговий раз продемонструвати переваги своєї стрункої фігури.

Тіна відображена на березі моря або океану. Вона йде босоніж по пляжу вздовж кромки води, променисто посміхаючись. На співачці – чорне плаття на тонких бретелях в білизняному стилі, що підкреслює розкішну лінію декольте.

З волоссям зірки грає вітер, а вона ніби вдивляється в далечінь, а на її губах -  щаслива посмішка.

Морська фея: щаслива Тіна Кароль заворожила видовищним пляжним фото

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Фото викликало непідробний захват у шанувальників, які раз порівнювали зірку з русалкою, то з морською феєю.

"Дуже гарне фото! Чарівний образ", "Красива жінка і красиве фото", "Яка усмішка, яка красуня", "Щаслива!", "Шикарна", "Красуня - русалонька", "Це дуже красиво. Як русалонька, якщо б знімали фільм", "Тіночка, ви прекрасні!", "Чарівність просто пре від цього фото", "Морська фея", - захоплювалися шанувальники.

 

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль розохотила мережу змінами у зовнішності. Шанувальники вирішили, що співачка пофарбувала волосся.

Раніше Тіна Кароль вразила ефектним пляжним образом в міні-шортах і кроп-топі. Вона прогулялася по піску і дала волю емоціям.

Нагадаємо, що Тіна Кароль ошрашила шанувальників відвертим фото, оголивши розкішні груди на каремру.

"Навіщо приховувала?": Тіна Кароль показала, як насправді виглядає її фігура "Які ноги і стегна!" Тіна Кароль оголилася на камеру, викликавши фурор
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