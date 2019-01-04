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"Море позитиву": Єфросиніна розвеселила мережу запальними танцями з сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.01.2019 - 06:00
"Море позитиву": Єфросиніна розвеселила мережу запальними танцями з сином
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча показала, як веселиться з сином під його улюблену пісню перед Дідом Морозом

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна показала, як розважається на новорічному святі з сином Олександром під його улюблену пісню "Вите надо выйти" гурту Estradarada. Смішним відеороликом вона поділилася на сторінці в Instagram.

Зірка з гумором зазначила, що "козирний Дід Мороз", який розмовляє голосом Сергія Притули, роздавав подарунки тільки за цікаві танцювальні номери, але її син обожнює лише один хіт, тому танці в будь-якому випадку будуть схожими.

"Наш козирний Дід Мороз з голосом Сергія Притули роздавав подарунки тільки за творчий номер! Він же не знав, що ми можемо підготувати хоч сто номерів - вони все одно всі будуть однакові, тому що музичний супровід у нас нещадно беззмінний", - заявила ведуча.

Підписники Маші почали хвалити танцювальні таланти мами і сина, а також відзначили запальні танці хлопчика на задньому плані, який несподівано став зіркою мережі.

"Безперечний хіт, мені піднімає настрій ваш з сином спільний танець", "Позитивчики, молодці. Сашко тримає всіх у тонусі", "Яка ви чудова сім'я! Захоплююся!", "Хлопець у Вас росте відмінний", "Завжди Вами захоплююся", - коментували позитивне відео читачів мікроблога Єфросиніної.

&quot;Море позитиву&quot;: Єфросиніна розвеселила мережу запальними танцями з сином

&quot;Море позитиву&quot;: Єфросиніна розвеселила мережу запальними танцями з сином

Скріншоти коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що Машаа Єфросиніна з сім'єю знялася у спільній фотосесії для відомого українського глянцевого журналу.

До речі, Маша Єфросиніна розкрила деталі підготовки і показала закулісся святкового фотосету.

Раніше Маша Єфросиніна показала шанувальникам іронічне фото, на якому позує в не властивому їй вульгарному образі.

Відео: РБК-Україна

Маша Єфросиніна розкрила секрет квітучого зовнішнього вигляду "Очаровашки": Маша Єфросиніна розчулила фото з підрослим сином
Новини України Маша Єфросиніна
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