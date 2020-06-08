Почти на море: Лилия Ребрик похвасталась стройной фигурой в ярком купальнике

В Украину наконец-то пришло настоящее лето и установилась теплая, даже жаркая погода. После прохладной весны все пока что этому рады и спешат открыть купальный сезон. Лилии Ребрик для этого даже не нужно никуда ехать - ведь они с семьей проводят карантин на даче, где во дворе установили бассейн! Счастливая телеведущая с мужем Андреем Диким отлично порезвились там на выходных, а яркие кадры Лиля показала в Instagram.

Теледива позировала у бассейна в ярко-синем купальнике необычного кроя, а сверху она набросила белое пляжное парео. Ребрик приняла эффектную позу и лучезарно улыбается на камеру.

Также звезда выложила веселое видео, в котором они с супругом прыгают в воду, взявшись за руки. После чего заливисто смеются и целуются, а также изображают танцевальные па прямо в бассейне.

"Ну... Майже на морі..." - прокомментировала публикацию Лилия.

Лилия Ребрик с мужем порезвились в бассейне (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети радуются и восхищаются позитивной парой и желают им отличного отдыха.

Чудова пара!

Как я вами восхищаюсь. Вы молодцы!

Ребята любуюсь Вами! Просто молодцы!

Ви круті.

Танцы на воде-е-е-е-е! Танцы на воде-е!

Класная пара щястя вам и деткам

Это лучшее в жаркий день

Ви такі справжні!

С такими ценами на украинских морях...уж лучше в собственном бассейне

Молодці!

Як вам повезло з чоловіком

Как Лиля ровненько прыгнула!

Дуже позитивна і гарна сімейка

Неймовірні, найкращи!

Я Вами дуже любуюсь, молодці, щастя Вам

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Напомним, ранее Лилия Ребрик в экстра-мини раскрыла главный секрет женского обольщения.