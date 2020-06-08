ru
ua

Почти на море: Лилия Ребрик похвасталась стройной фигурой в ярком купальнике

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Телеведущая вместе с мужем весело порезвилась в бассейне

В Украину наконец-то пришло настоящее лето и установилась теплая, даже жаркая погода. После прохладной весны все пока что этому рады и спешат открыть купальный сезон. Лилии Ребрик для этого даже не нужно никуда ехать - ведь они с семьей проводят карантин на даче, где во дворе установили бассейн! Счастливая телеведущая с мужем Андреем Диким отлично порезвились там на выходных, а яркие кадры Лиля показала в Instagram.

Теледива позировала у бассейна в ярко-синем купальнике необычного кроя, а сверху она набросила белое пляжное парео. Ребрик приняла эффектную позу и лучезарно улыбается на камеру.

Также звезда выложила веселое видео, в котором они с супругом прыгают в воду, взявшись за руки. После чего заливисто смеются и целуются, а также изображают танцевальные па прямо в бассейне.

"Ну... Майже на морі..." - прокомментировала публикацию Лилия.

Лилия Ребрик с мужем порезвились в бассейне (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети радуются и восхищаются позитивной парой и желают им отличного отдыха.

  • Чудова пара!
  • Как я вами восхищаюсь. Вы молодцы!
  • Ребята любуюсь Вами! Просто молодцы!
  • Ви круті.
  • Танцы на воде-е-е-е-е! Танцы на воде-е!
  • Класная пара щястя вам и деткам
  • Это лучшее в жаркий день
  • Ви такі справжні!
  • С такими ценами на украинских морях...уж лучше в собственном бассейне
  • Молодці!
  • Як вам повезло з чоловіком
  • Как Лиля ровненько прыгнула!
  • Дуже позитивна і гарна сімейка
  • Неймовірні, найкращи!
  • Я Вами дуже любуюсь, молодці, щастя Вам

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Лилия Ребрик в экстра-мини раскрыла главный секрет женского обольщения.

Автор: Марина Настевич

► Олег Винник рассказал, как держит себя в форме на карантине: днем отказался от еды совсем ► Идеальный отец: Дэвид Бекхэм умилил сеть трогательным фото со всеми детьми
Читать все новости