Почти на море: Лилия Ребрик похвасталась стройной фигурой в ярком купальнике

Телеведущая вместе с мужем весело порезвилась в бассейне
В Украину наконец-то пришло настоящее лето и установилась теплая, даже жаркая погода. После прохладной весны все пока что этому рады и спешат открыть купальный сезон. Лилии Ребрик для этого даже не нужно никуда ехать - ведь они с семьей проводят карантин на даче, где во дворе установили бассейн! Счастливая телеведущая с мужем Андреем Диким отлично порезвились там на выходных, а яркие кадры Лиля показала в Instagram.
Теледива позировала у бассейна в ярко-синем купальнике необычного кроя, а сверху она набросила белое пляжное парео. Ребрик приняла эффектную позу и лучезарно улыбается на камеру.
Также звезда выложила веселое видео, в котором они с супругом прыгают в воду, взявшись за руки. После чего заливисто смеются и целуются, а также изображают танцевальные па прямо в бассейне.
"Ну... Майже на морі..." - прокомментировала публикацию Лилия.
Лилия Ребрик с мужем порезвились в бассейне (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Пользователи сети радуются и восхищаются позитивной парой и желают им отличного отдыха.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Лилия Ребрик в экстра-мини раскрыла главный секрет женского обольщения.
Автор: Марина Настевич