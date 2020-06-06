На работу - как на праздник: Лилия Ребрик покрасовалась в ярком брючном костюме

Лилия Ребрик призналась, что на работу ходит, как на праздник
Лилия Ребрик продолжает восхищать поклонников и телезрителей своей солнечной улыбкой и стильными нарядами - и даже в выходные, когда телеведущая спешит на работу на утренний эфир, она успевает устроить яркие фотосеты и дать дополнительный заряд бодрости фанам.
Теледива в субботний день примерила малиновый брючный костюм, а красочный образ дополнила белой блузкой и туфельки с длинными каблуками в тон.
Снимки Лилия опубликовала в своем Instagram и вызвала в сети массу восторженных отзывов и комментариев.
"На работу - как на праздник", - призналась телеведущая.
Лилия Ребрик покрасовалась в ярком брючном костюме (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Также Лилия поинтересовалась у подписчиков, приходится ли и им работать в выходные, а еще заинтриговала новым рецептом, который не забыла подготовить для них.
Лилия Ребрик (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)
В сети живо отозвались и осыпали теледиву теплыми комплиментами. Многие отмечают, что такой костюм и цвета очень идут Лилии, они великолепно подчеркивают тот позитив, который излучает знаменитость.
Фото: скрин комментариев instagram.com/liliia.rebrik
Ранее мы писали о том, что Лилия Ребрик с дочками восхитила ярким family look и поделилась секретами идеальной мамы.
Добавим также, что недавно Лилия Ребрик рассказала, чем займется после карантина.
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Автор: Styler