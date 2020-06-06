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На работу - как на праздник: Лилия Ребрик покрасовалась в ярком брючном костюме

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.06.2020 - 21:45
На работу - как на праздник: Лилия Ребрик покрасовалась в ярком брючном костюме
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия Ребрик призналась, что на работу ходит, как на праздник

Лилия Ребрик продолжает восхищать поклонников и телезрителей своей солнечной улыбкой и стильными нарядами - и даже в выходные, когда телеведущая спешит на работу на утренний эфир, она успевает устроить яркие фотосеты и дать дополнительный заряд бодрости фанам.

Теледива в субботний день примерила малиновый брючный костюм, а красочный образ дополнила белой блузкой и туфельки с длинными каблуками в тон.

Снимки Лилия опубликовала в своем Instagram и вызвала в сети массу восторженных отзывов и комментариев.

"На работу - как на праздник", - призналась телеведущая.

На работу - как на праздник: Лилия Ребрик покрасовалась в ярком брючном костюме

Лилия Ребрик покрасовалась в ярком брючном костюме (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Также Лилия поинтересовалась у подписчиков, приходится ли и им работать в выходные, а еще заинтриговала новым рецептом, который не забыла подготовить для них.

На работу - как на праздник: Лилия Ребрик покрасовалась в ярком брючном костюмеНа работу - как на праздник: Лилия Ребрик покрасовалась в ярком брючном костюме

Лилия Ребрик (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

В сети живо отозвались и осыпали теледиву теплыми комплиментами. Многие отмечают, что такой костюм и цвета очень идут Лилии, они великолепно подчеркивают тот позитив, который излучает знаменитость.

  • Красавица, как всегда, непревзойденная!
  • Просто вау, вау, вау!
  • Красотка
  • Очень красивый костюм и вам очень идет!
  • Обожаю вас! Вы такая позитивная!
  • Вы всегда восхитительная! 100% всегда праздник!
  • Хороший костюм. Выходная.
  • Такая яркая девушка! Пусть всегда тебе везет!
  • Это мой любимый цвет, вы угадали чем поразить! Настоящая бизнес-леди!
  • Лили, красотка! Как на таких каблуках каждый день?
  • Вы красавица! Оставайтесь такой навсегда!
  • Костюм вам ну ооооочень идет!

На работу - как на праздник: Лилия Ребрик покрасовалась в ярком брючном костюме

Фото: скрин комментариев instagram.com/liliia.rebrik

Ранее мы писали о том, что Лилия Ребрик с дочками восхитила ярким family look и поделилась секретами идеальной мамы.

Добавим также, что недавно Лилия Ребрик рассказала, чем займется после карантина.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины Лилия Ребрикновости шоу-бизнеса
Styler
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