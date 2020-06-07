Лилия Ребрик в экстра-мини раскрыла главный секрет женского обольщения

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия Ребрик в коротком платье "сдала" женский секрет

Лилия Ребрик на работе и за ее пределами привыкла выглядеть стильно и женственно. Она обожает платье и юбки, поэтому ее часто можно увидеть именно в этой одежде. К тому же, фигура теледивы позволяет ей носить короткие кокетливые наряды и демонстрировать стройные ножки во всей красе. На новом фото Лилия покрасовалась в легком платье-мини нежно-розового цвета.

Она отметила, что в Киев пришло настоящее лето. А также поздравила поклонников с Троицей, но поговорить она хотела на приятную женскую тему – о привлекательных качествах прекрасной половины человечества.

"Ми насолоджуємось з родиною теплом, сонцем, ви вже бачили у моїх сторіз - ми набрали басейн і наповну насолоджуємось дачним відпочинком. Не втрачаємо ані хвилиночки цього довгоочікуваного літа! На душі настільки легко, що аж хочеться літати!... Я хочу поміркувати разом з вами про те, якою має бути жінка, аби бути щасливою? Що такого повинно у ній бути, які такі характерні риси у жіночій натурі, аби чоловіків притягувало як магнітом?" - задалась вопросом она.

Фото: Лилия Ребрик позировала в романтичном мини (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая считает, что залогом привлекательности служит легкость и непринужденность, которую женщина транслирует миру.

"Я переконана, що це має бути жіноча легкість. На мій погляд, дуже важливо, аби жінка шукала і знаходила у собі цю легкість, аби вона відчула її хоча б раз у житті і більше про неї не забувала. Легкість має бути у всьому - у ході, у рухах, у погляді, у повороті голови і у тому, як жінка поправляє волосся. Має бути легкість у прийнятті рішень, у розмові, У тому, як вона дивиться на чоловіка і як переживає важкі ситуації. Саме легкість дає жінці оце відчуття крил за спиною, робить її повітряною і в очах чоловіка навіть неземною! А чоловікам це, безумовно, подобається, вони це цінують. Ніхто не хоче проблемну жінку - ту, яка постійно бідкається на важкість життя, яка шукає у кожному дні щось погане, яка навіть найлегшу задачу перетворює на найважчу реалізацію", - считает Лилия.

Ранее Лилия Ребрик вскружила голову романтичным образом в легком бирюзовом платье.

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Автор: Lite