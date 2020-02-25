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Не монстр: невеста Павлика откровенно рассказала об их интимной жизни

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.02.2020 - 12:31
Не монстр: невеста Павлика откровенно рассказала об их интимной жизни
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)

Екатерина решилась на очередное откровение

Летом в Днепре состоится свадьба Виктора Павлика и его молодой невесты Екатерины Репяховой. В программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» Екатерина поделилась подробностями их интимной жизни.

Чтобы подогревать интерес будущего мужа, Екатерина Репяхова отправляет ему откровенные смс.

«У нас какие-то свои, когда мы в разлуке, прикольчики, переписки всегда. Я ему отправила фотографию в таком роде, – рассказала Катя на канале «Украина». – Мне потом приснился сон, что у меня взломали мой телефон, и эта фотография распространилась на ТВ».

Но откровенные селфи для любимого – это еще не все. Пара время от времени забегает в магазинчики для взрослых, чтобы прикупить нечто особенное.

«Виктор в сексе не какой-то монстр, что ему только этого и дай. Нет, он абсолютно спокойный, и так было всегда, – рассказала Катя Репьяхова в программе «Зірковий шлях». – Если он кого-то захочет где-то вжарить за углом, то это точно не про него».

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Новости Украины отношениясвадьбаВиктор Павлик
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