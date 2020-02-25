Не монстр: наречена Павліка відверто розповіла про їхнє інтимне життя

Катерина Репяхова і Віктор Павлік (фото: instagram.com/repyahovakate)

Катерина зважилася на чергове одкровення

Влітку в Дніпрі відбудеться весілля Віктора Павлика і його молодої нареченої Катерини Репяховой. У програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна» Катерина поділилася подробицями їхнього інтимного життя.

Щоб підігрівати інтерес майбутнього чоловіка, Катерина Реп’яхова відправляє йому відверті смс.

«У нас якісь свої, коли ми в розлуці, прикольчики, листування завжди. Я йому відправила фотографію у такому роді, - розповіла Катя на каналі «Україна». - Мені потім наснився сон, що у мене зламали мій телефон, і ця фотографія поширилася на ТБ».

Але відверті селфі для коханого - це ще не все. Пара час від часу забігає у магазинчики для дорослих, щоб прикупити щось особливе.

«Віктор у сексі не якийсь монстр, що йому тільки цього й дай. Ні, він абсолютно спокійний, і так було завжди, - розповіла Катя Реп'яхова в програмі «Зірковий шлях». - Якщо він когось захоче десь вжарити за кутом, то це точно не про нього».