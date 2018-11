MONATIK выпустил новый клип: съемки в Италии и опасные прыжки

Видео: MONATIK - Зашивает душу (youtube.com/MONATIK Official)

Популярный украинский артист и судья шоу Танцы со звездами 2018 Дмитрий Монатик (MONATIK) представил новый клип на песню "Зашивает душу", которая войдет в его третий альбом.

Это уже восьмая по счету совместная видео-работа мультиартиста MONATIK и режиссера Таню Муиньо.

История клипа "Зашивает душу" очень личная. Это некое интимное откровение без спецэффектов. Но в то же время команда все равно осталась верна себе и принимала разного рода вызовы для передачи нужной эмоции в кадре - к примеру, договориться о съемке на вилле, которую после съемок "Казино Рояль" закрыли, или прыгнуть с гондолы в Венецианский канал.

Фото: съемки клипа MONATIK "Зашивает душу" (пресс-служба артиста)

Сам MONATIK признается, что эта работа о людях, которые помогают проходить самые разнообразные, порой сложные, жизненные ситуации:"Зашивает душу" - провоцирует на добрые воспоминания или, что еще лучше, на их создание! Проверили на себе: работает! Пусть душа будет в целости и сохранности и крыша на месте. Made with love and rhythm".

Съемки видеоролика проходили в Италии (Венеции и на озере Комо). Атмосфера этих мест просто-таки пропитана творчеством легендарных работ. На этих локациях снимался фильм о Джеймсе Бонде, клип "All of me" - John Legend, а также эпизоды космической саги "Звездные войны".

Фото: съемки клипа MONATIK "Зашивает душу" (пресс-служба артиста)

Ценители кинематографического искусства оценят эксклюзивные кадры из видео, которые были сняты на пленочную камеру. Тандем Таню Муиньо и Никита Кузьменко решили использовать для съемок ту же пленочную камеру, которая была в коллекции Энди Уорхола. А для того, чтобы проявить кадры, команда отправилась из Италии в Германию, так как эту пленку можно проявить исключительно в Берлине.

