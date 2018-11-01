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MONATIK выпустил новый клип: съемки в Италии и опасные прыжки

Lite » Звезды 01.11.2018 - 13:10

Видео: MONATIK - Зашивает душу (youtube.com/MONATIK Official)

Популярный украинский артист и судья шоу Танцы со звездами 2018 Дмитрий Монатик (MONATIK) представил новый клип на песню "Зашивает душу", которая войдет в его третий альбом. 

Это уже восьмая по счету совместная видео-работа мультиартиста MONATIK и режиссера Таню Муиньо. 

История клипа "Зашивает душу" очень личная. Это некое интимное откровение без спецэффектов. Но в то же время команда все равно осталась верна себе и принимала разного рода вызовы для передачи нужной эмоции в кадре - к примеру, договориться о съемке на вилле, которую после съемок "Казино Рояль" закрыли, или прыгнуть с гондолы в Венецианский канал.

 

Фото: съемки клипа MONATIK "Зашивает душу" (пресс-служба артиста)

Сам MONATIK признается, что эта работа о людях, которые помогают проходить самые разнообразные, порой сложные, жизненные ситуации:"Зашивает душу" - провоцирует на добрые воспоминания или, что еще лучше, на их создание! Проверили на себе: работает! Пусть душа будет в целости и сохранности и крыша на месте. Made with love and rhythm". 

Съемки видеоролика проходили в Италии (Венеции и на озере Комо). Атмосфера этих мест просто-таки пропитана творчеством легендарных работ. На этих локациях снимался фильм о Джеймсе Бонде, клип "All of me" - John Legend, а также эпизоды космической саги "Звездные войны". 

 

Фото: съемки клипа MONATIK "Зашивает душу" (пресс-служба артиста)

Ценители кинематографического искусства оценят эксклюзивные кадры из видео, которые были сняты на пленочную камеру. Тандем Таню Муиньо и Никита Кузьменко решили использовать для съемок ту же пленочную камеру, которая была в коллекции Энди Уорхола. А для того, чтобы проявить кадры, команда отправилась из Италии в Германию, так как эту пленку можно проявить исключительно в Берлине. 

Напомним, ранее украинский поп-исполнитель Дмитрий Монатик (MONATIK) удивил своих поклонников сразу несколькими новыми амплуа. Так, певец появился на обложке одного из наиболее популярных мужских глянцев — XXL. Кроме того, член жюри Танцев со звездами 2018 также является главным редактором ноябрьского номера журнала. 

Кстати, MONATIK прокомментировал вирусный мем про себя и отметил, что очень долго смеялся.

Также интересно: Хэллоуин на паркете и судьи в парах с участниками: как прошел 10 выпуск Танцы со звездами 2018.

MONATIK: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)

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