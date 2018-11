MONATIK випустив новий кліп: зйомки в Італії і небезпечні стрибки

Відео: MONATIK - Зашиває душу (youtube.com/MONATIK Official)

Популярний український артист і суддя шоу Танці з зірками 2018 Дмитро Монатік (MONATIK) представив новий кліп на пісню "Зашиває душу", яка увійде в його третій альбом.

Це вже восьма за рахунком спільна відео-робота мультиартиста MONATIK і режисера Таню Муіньо.

Історія кліпу "Зашиває душу" дуже особиста. Це якесь інтимне одкровення без спецефектів. Але в той же час команда все одно залишилася вірна собі і набувала різного роду викликів для передачі потрібної емоції в кадрі - наприклад, домовитися про зйомки на віллі, яку після зйомок "Казино Рояль" закрили, або стрибнути з гондоли в Венеціанський канал.

Фото: зйомки кліпу MONATIK "Зашиває душу" (прес-служба артиста)

Сам MONATIK зізнається, що ця робота про людей, які допомагають проходити найрізноманітніші, часом складні життєві ситуації: "Зашиває душу" - провокує на добрі спогади або, що ще краще, на їх створення! Перевірили на собі: працює! Нехай душа буде в цілості й схоронності і дах на місці Made with love and rhythm".

Зйомки відео проходили в Італії (Венеції та на озері Комо). Атмосфера цих місць просто-таки просякнута творчістю легендарних робіт. На цих локаціях знімався фільм про Джеймса Бонда, кліп "All of me" - John Legend, а також епізоди космічної саги "Зоряні війни".

Фото: зйомки кліпу MONATIK "Зашиває душу" (прес-служба артиста)

Цінителі кінематографічного мистецтва оцінять ексклюзивні кадри з відео, які були зняті на плівкову камеру. Тандем Таню Муіньо і Микита Кузьменко вирішили використовувати для зйомок ту ж плівкову камеру, яка була в колекції Енді Уорхола. А для того, щоб проявити кадри, команда вирушила з Італії в Німеччину, так як цю плівку можна проявити виключно в Берліні.

