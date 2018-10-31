"Неожиданно": MONATIK появился на обложке мужского глянца (фото)

Дмитрий Монатик (фото: instagram.com/monatik_official)

Певец также попробовал себя в роли главного редактора свежего номера

Украинский поп-исполнитель Дмитрий Монатик (MONATIK) удивил своих поклонников сразу несколькими новыми амплуа. Так, певец появился на обложке одного из наиболее популярных мужских глянцев — XXL. Кроме того, член жюри Танцев со звездами 2018 также является главным редактором ноябрьского номера журнала. Об этом певец сообщил на своей instagram-страничке.

MONATIK похвастался яркой обложкой, на которой он позирует не один, а в окружении сразу трех соблазнительных моделей в нижнем белье.

На обложке так и говорится — "MONATIK в центре внимания".

"Бедная жена! Если б мой муж так фоткался, я б сума сошла", — шутит на эту тему одна из подписчиц Монатика с ником belancki_alena.

MONATIK в окружении моделей на обложке XXL (фото: instagram.com/xxl_ukraine)

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"Лицом и главным редактором ноябрьского номера стал неподражаемый MONATIK – исполнитель, которого справедливо нарекли мультиартистом. Мы убедились, что он действительно талантлив не только на сцене, но и в качестве главреда мужского глянца. Специально для ноябрьского номера он подготовил интервью с наиболее талантливыми и яркими личностями, с которыми ему доводилось работать. Дабы на съемках обложки ему было веселей, мы подобрали для него горячую компанию из трех красавиц", — прокомментировали сотрудничество с известным артистом в XXL.

Сам же Монатик отметил, что такому предложение был удивлен и чувствовал большую ответственность.

"Когда мне перезвонили с предложением стать главным редактором ноябрьского издания с мужским характером, я, признаться честно, был обескуражен. Это же какая ответственность! Да еще и интервью взять разрешили у кого захочется. Согласился я, конечно, сразу. Потом уже начал думать: что да как. И придумал", — поделился эмоциями певец.

Монатик в "горячей" фотосессии для XXL

Поклонники певца поспешили поздравить его с новой необычной ролью.

"Поздравляю, и встречный вопрос, почему мужики вечно одетые, а женщины раздетые?" — смеется alla.0812.

"Талантливый человек талантлив во всем! Это точно о Дмитрие Монатике", — отмечает terekhkaterina.

"Вы невероятны! Я восхищаюсь Вами, Дим!" — хвалит lozova.evgesha.

"Братан, куплю только ради тебя!" — улыбается makeevka1016.

"Неожиданно", — признается olyakaluginaofficial.

"Ты крут", — пишет shashechka_ilinykh.

Напомним, ранее MONATIK прокомментировал вирусный мем про себя и отметил, что очень долго смеялся.

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