MONATIK объяснил, что заставляет тренеров до последнего не нажимать красную кнопку на Голосе страны 10

Юбилейный сезон шоу Голос страны-10 ознаменовался ожесточенной битвой тренеров за мощные голоса и уникальные тембры. С каждым эфиром свободных мест в командах тренеров остается все меньше - звездные наставники образуют коалиции и применяют неожиданные тактики. Тренер вокального шоу MONATIK рассказал, как выбирает участников и сколько времени необходимо ему, чтобы распознать сильный голос на слепых прослушиваниях

Уже привычным явлением на проекте стал тот факт, что тренеры нажимают кнопку на финальных секундах выступления, держа интригу чуть ли не до завершения песни. Это изрядно заставляет участников волноваться. Сколько на самом деле им нужно времени для размышлений, чтобы нажать на заветную для вокалистов кнопку, рассказал в прямом эфире «Завтрака с 1+1» вовремя видео-звонка MONATIK:

«Признаюсь честно, уже на третьей ноте ты понимаешь - повернешься к участнику или нет. Мы тянем время потому, что хочется проверить участника на устойчивость. Ему же в дальнейшем придется выходить в прямые эфиры, где будет борьба с очень сильными вокалистами - потому должен быть не только мощный голос, а еще моральная устойчивость и выдержка - надо быть готовым к любым испытаниям - и это одно из них».

Владислав Семенов

Гостем утренней студии также стал участник слепых прослушиваний - 23-летний Владислав Семенов из Киева. Во время третьего эфира на сцене «Голоса страны» он проникновенно исполнил песню «Dancing On My Own», смог развернуть три судейских кресла и присоединился к команде MONATIKa. Парень начал увлекаться музыкой еще в детстве, ранее играл в мюзиклах. Сейчас он объединяет певческую карьеру с работой в сфере информационных технологий. Кроме того, Влад пришел на главную битву эпохи, чтобы привлечь внимание общественности к сохранению планеты. Владислав является эко-активистом: не покупает пластик и сортирует мусор, и именно экологической теме он посвятил участие в «Голосе страны»:

«Я бы хотел попросить каждого, кто смотрит нас сейчас, об одном: любите природу и заботьтесь о ней так, как она любит и заботится о нас. Если каждый будет относиться к людям и природе так, как хочет, чтобы относились к нему - все у нас будет хорошо еще очень-очень долго».

Ведущим «Завтрака» он рассказал, что не ожидал развернуть три красных кресла, а MONATIKa выбрал, потому что чувствует, что с ним на одной волне: «Мы похожи с ним чертами характера. Мне очень нравится его творчество и жизненный путь - он искренний и сознательный человек. Это были мои главные мотивы при выборе тренера».

В свою очередь Дмитрий Монатик отметил яркое выступление своего подопечного на сцене Голоса страны-10 и рассказал, что заставило его нажать кнопку и бороться за парня на слепых прослушиваниях:

«У Влада крутой голос, а мы на слепых прослушиваниях, прежде всего, разворачиваемся на голос. Нет сомнений, он талантливый парень - уже вся страна это заметила. Но потом я узнал еще и том, что его личность значительно глубже. Я от него заряжаюсь, он не только экологичен внешне, но и очень экологичен внутри - чистый и мыслями и душой».

Дима Монатик рассказал о "хитростях" тренеров шоу Голос страны

Сможет ли Дмитрий Монатик привести своего подопечного к заветной победы юбилейного сезона Голоса страны-10 узнаем в скором времени.

Юбилейный сезон главного вокального шоу Голос страны продолжает удивлять зрителей и поклонников сильными голосами и необычными тембрами. По результатам третьего дня слепых прослушиваний, в команду Данная Балана и ПТП с NK присоединились по три участника, а к командам MONATIKA и Тины Кароль добавились два.

Смотрите Голос страны-10 каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1 + 1».