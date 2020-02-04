MONATIK пояснив, що змушує тренерів до останнього не натискати на червону кнопку на Голосі країни 10

Ювілейний сезон шоу Голос країни-10 ознаменувався запеклою битвою тренерів за потужні голоси і унікальні тембри. З кожним ефіром вільних місць у командах тренерів залишається все менше - зіркові наставники утворюють коаліції і застосовують неочікувані тактики. Тренер вокального шоу MONATIK розказав, як обирає учасників та скільки часу необхідно йому, аби розпізнати сильний голос на сліпих прослуховуваннях

Вже звичним явищем на проекті став той факт, що тренери натискають кнопку на фінальних секундах виступу, тримаючи інтригу ледь не до завершення пісні. Це неабияк змушує учасників хвилюватися. Скільки насправді їм потрібно часу для роздумів, аби натиснути на омріяну для вокалістів кнопку, розказав у прямому ефірі «Сніданку з 1+1» під час відео-дзвінка MONATIK:

«Зізнаюсь чесно, вже на третій ноті ти розумієш – повернешся до учасника чи ні. Ми тягнемо час тому, що хочеться перевірити учасника на стійкість. Йому ж надалі доведеться виходити у прямі ефіри, де буде боротьба з дуже сильними вокалістами – тому має бути не лише потужний голос, а ще моральна стійкість і витримка - треба бути готовим до будь-яких випробувань – і це одне з них».

Владислав Семьонов

Владислав Семьонов з Києва. Під час третього ефіру на сцені Голосу країни він проникливо виконав пісню «Dancing On My Own» , зміг розвернути три суддівських крісла та приєднався до команди MONATIKa. Хлопець почав захоплюватися музикою ще в дитинстві, раніше грав у мюзиклах. Зараз він поєднує співочу кар’єру з роботою у сфері інформаційних технологій. Окрім того, Влад прийшов на головну битву епохи, аби привернути увагу суспільства до збереження планети. Владислав є еко-активістом: не купує пластик та сортує сміття, і саме екологічній темі він присвятив участь у Голосі країни:

«Я б хотів попросити кожного, хто дивиться нас зараз, про дуже просту річ: любіть природу і піклуйтеся про неї так, як вона любить і піклується про нас. Якщо кожний буде ставитися до людей і природи так, як хоче аби ставились до нього – все у нас буде добре ще дуже-дуже довго».

Ведучим «Сніданку» він розповів, що не очікував розвернути три червоних крісла, а MONATIKa обрав, бо відчуває, що вони з ним на одній хвилі: «Ми схожі з ним за рисами характеру. Мені дуже подобається його творчість і життєвий шлях - він щира і свідома людина. Це були мої головні мотиви при виборі тренера».

У свою чергу Дмитро Монатік відзначив яскравий виступ свого підопічного на сцені Голосу країни-10 та розказав, що змусило його натиснути кнопку та боротися за хлопця на сліпих прослуховуваннях:

«У Влада крутий голос, а ми на сліпих прослуховуваннях, перш за все, повертаємось на голос. Не має сумнівів, він талановитий хлопець - вже вся країна це помітила. Та потім я дізнався ще й про те, що його особистість значно глибша. Я від нього заряджаюсь, він не тільки екологічний ззовні, але й дуже екологічний всередині - чистий і думками, і душею».

Діма Монатік розповів про "хитрощі" тренерів шоу Голос країни

Чи зможе Дмитро Монатік привести свого підопічного до омріяної перемоги ювілейного сезону Голосу країни-10 дізнаємось незабаром.

Ювілейний сезон головного вокального шоу Голосу країни продовжує дивувати глядачів та шанувальників сильними голосами й незвичними тембрами. За результатами третього дня сліпих прослуховувань, до команди Дана Балана та ПТП з NK долучилися по три учасника, а до команд MONATIKA та Тіни Кароль додались по два.

Дивіться Голос країни кожної неділі у 21:00 на телеканалі «1+1».