Как молодожены: Виктория и Дэвид Бекхэм засыпали сеть романтичными снимками из путешествия

Звездная пара наслаждается туром по Франции
Виктория и Дэвид Бекхэм продолжают отмечать 20-летие совместной жизни. Вчера в честь знакового юбилея супруги умилили весь мир трогательными признаниями в любви друг другу. Они запостили множество архивных кадров, начиная со дня свадьбы и до настоящего времени. Дэвид также включил в свое послание всех детей, отметив, что это их самое главное с Викторией творение. Но конечно же, празднование такого события не могло закончиться просто на поздравлениях в соцсетях. Несколько часов назад на страницах в Instagram знаменитостей появились первые кадры из романтического путешествия, куда они отправились вместе.
Виктория показала фото, где они стоят напротив роскошных садов Версаля. «Частный тур, мечта сбылась! Нам выпала честь испытать волшебный момент в Версальском замке. Тысячи поцелуев», – добавила Виктория. Позже она опубликовала еще серию картинок, написав: «Самый невероятный визит в особый день. Спасибо всем, кто сделал это незабываемым, и всей нашей семье и друзьям за то, что они всегда поддерживали нас как семью. Не могу поверить, что прошло 20 лет!».
Счастливые и влюбленные Бэкхемы (ролик: instagram.com/victoriabeckham)
На фото они выглядят, как настоящие молодожены: счастливыми, беззаботными и влюбленными. К тому же наряды они выбрали соответствующие. Дэвид примерил классический костюм и белую рубашку, дополнив образ солнцезащитными очками.
А Виктория блистает в белом платье, которое так напоминает подвенечное. Слегка расклешенное, с глубоким декольте, свободными рукавами и длиной до середины икры, оно сделало стройную фигуру Виктории просто совершенной. Дополнили наряд ярко-красные туфли на огромных шпильках (к слову, яркая обувь контрастных оттенков – один из излюбленных стильных приемов звезды). В руках она держит небольшую сумочку бордового оттенка. На груди у 45-летней иконы стиля красуется изысканная подвеска, а волосы собраны в пучок на затылке.
Дэвид не стал ограничиваться одним фото. Он выложил на своей странице целую серию, где отлично видно, как прекрасно они проводят время вместе. Виктория в разных ракурсах, невероятной красоты архитектура и пейзажи – все это он подытожил эмоциональной подписью. «Самое удивительное посещение Версаля в особый день… Спасибо всем за то, что он стал таким незабываемым! Одно из самых красивых мест, которые я когда-либо видел».