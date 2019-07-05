Как молодожены: Виктория и Дэвид Бекхэм засыпали сеть романтичными снимками из путешествия

Виктория и Дэвид Бекхэм продолжают отмечать 20-летие совместной жизни. Вчера в честь знакового юбилея супруги умилили весь мир трогательными признаниями в любви друг другу. Они запостили множество архивных кадров, начиная со дня свадьбы и до настоящего времени. Дэвид также включил в свое послание всех детей, отметив, что это их самое главное с Викторией творение. Но конечно же, празднование такого события не могло закончиться просто на поздравлениях в соцсетях. Несколько часов назад на страницах в Instagram знаменитостей появились первые кадры из романтического путешествия, куда они отправились вместе.

Пара в Версале (фото: instagram.com/victoriabeckham, instagram.com/davidbeckham)

Виктория показала фото, где они стоят напротив роскошных садов Версаля. «Частный тур, мечта сбылась! Нам выпала честь испытать волшебный момент в Версальском замке. Тысячи поцелуев», – добавила Виктория. Позже она опубликовала еще серию картинок, написав: «Самый невероятный визит в особый день. Спасибо всем, кто сделал это незабываемым, и всей нашей семье и друзьям за то, что они всегда поддерживали нас как семью. Не могу поверить, что прошло 20 лет!».

Счастливые и влюбленные Бэкхемы (ролик: instagram.com/victoriabeckham)

На фото они выглядят, как настоящие молодожены: счастливыми, беззаботными и влюбленными. К тому же наряды они выбрали соответствующие. Дэвид примерил классический костюм и белую рубашку, дополнив образ солнцезащитными очками.

Для путешествия пара выбрала стильные наряды (фото: instagram.com/victoriabeckham, instagram.com/davidbeckham)

А Виктория блистает в белом платье, которое так напоминает подвенечное. Слегка расклешенное, с глубоким декольте, свободными рукавами и длиной до середины икры, оно сделало стройную фигуру Виктории просто совершенной. Дополнили наряд ярко-красные туфли на огромных шпильках (к слову, яркая обувь контрастных оттенков – один из излюбленных стильных приемов звезды). В руках она держит небольшую сумочку бордового оттенка. На груди у 45-летней иконы стиля красуется изысканная подвеска, а волосы собраны в пучок на затылке.

Бэкхемы в сборе (фото: instagram.com/davidbeckham)

Дэвид не стал ограничиваться одним фото. Он выложил на своей странице целую серию, где отлично видно, как прекрасно они проводят время вместе. Виктория в разных ракурсах, невероятной красоты архитектура и пейзажи – все это он подытожил эмоциональной подписью. «Самое удивительное посещение Версаля в особый день… Спасибо всем за то, что он стал таким незабываемым! Одно из самых красивых мест, которые я когда-либо видел».