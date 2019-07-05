45-летняя Виктория Бекхэм блистает в откровенной съемке для известного глянца

Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Модная икона стала героиней юбилейного выпуска VOGUE Germany

Виктория Бекхэм ежедневно подкидывает поклонникам инфоповоды. Вчера они с Дэвидом отметили 20 лет со дня свадьбы. Поздравить друг друга супруги решили трогательными постами, состоящими из архивных кадров. Радостная новость облетела мир за секунды, сделав событие самым обсуждаемым в сети. А сегодня, 5 июля, Виктория поделилась очередной радостью, теперь профессиональной. Британская икона стиля украсила августовскую обложку юбилейного, 40-го выпуска VOGUE Germany. «Я хочу быть лучшей версией себя», – сказала Виктория Бекхэм на нашей совместной съемке нового издания @voguegermany», – заинтриговали на странице глянца в Instagram.

Виктория приняла участие в откровенной фотосессии для известного глянца (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На обложке Виктория позирует в довольно откровенном образе. 45-летняя бизнес-вумен предстала обнаженной, прикрывая тело черным жакетом в крупную клетку. Дополняет картину легкий макияж и мокрая укладка с зачесанными назад волосами. «Suits you!» – так звучит тема номера. В игре слов редактора сделали акцент важности и ценности в современном мире такого предмета гардероба, как костюм. А также подчеркнули, что он идет всем. Сегодня, как и много лет назад, костюмы олицетворяют свободу женщин от рамок и догм и прославляют их силу. Виктория Бекхэм как пример успешной во всех смыслах женщины и обладательницы безупречного вкуса, которая сумела превратить одежду в предмет искусства – лучшая кандидатура для такого номера.

Икона стиля вновь украсила глянцевую обложку (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Тот факт, что костюм как модная тема настолько востребован сейчас, также связан с осмысленным противоречием – отказом от традиционных примеров для подражания, типичных моделей поведения мужчины и женщины, нападок по поводу самоидентификации», – говорится в интервью со звездой. Наряду с Викторией, в этом движении глянец упомянул таких легендарных личностей, как Сара Бернар, Марлен Дитрих, а также Кэтрин Хепберн.

Виктория и главный редактор журнала Кристиана Арп на съемках (видео: instagram.com/victoriabeckham)

Сама Виктория опубликовала на своей странице в Instagram множество кадров со съемок, поблагодарив журнал за честь быть на обложке юбилейного выпуска.