Як молодята: Вікторія та Девід Бекхем засипали мережу романтичними світлинами з подорожі

Вікторія і Девід Бекхем продовжують відзначати 20-річчя спільного життя. Вчора в честь знакового ювілею подружжя розчулило весь світ зворушливими зізнаннями в коханні один одному. Вони запостили чимало архівних кадрів, починаючи з дня весілля і до теперішнього часу. Девід також включив у свою послання всіх дітей, зазначивши, що це їх головне з Вікторією творіння. Але звичайно ж, святкування такої події не могло закінчитися просто на привітаннях в соцмережах. Кілька годин тому на сторінках в Instagram знаменитостей з'явилися перші кадри з романтичної подорожі, куди вони вирушили разом.

Пара у Версалі (фото: instagram.com/victoriabeckham, instagram.com/davidbeckham)

Вікторія показала фото, де вони стоять навпроти розкішних садів Версаля. «Приватний тур, мрія збулася! Нам випала честь випробувати чарівний момент у Версальському замку. Тисячі поцілунків», – додала Вікторія. Пізніше вона опублікувала ще серію картинок, написавши: «Самий неймовірний візит в особливий день. Спасибі всім, хто зробив це незабутнім, і всій нашій родині і друзям за те, що вони завжди підтримували нас, як сім'ю. Не можу повірити, що минуло 20 років!.

Щасливі і закохані Бекхеми (ролик: instagram.com/victoriabeckham)

На фото вони виглядають, як справжні молодята: щасливими, безтурботними і закоханими. До того ж вбрання вони вибрали відповідні. Девід приміряв класичний костюм і білу сорочку, доповнивши вбрання сонцезахисними окулярами.

Для подорожі пара вибрала стильні вбрання (фото: instagram.com/victoriabeckham, instagram.com/davidbeckham)

А Вікторія блищить в білому платті, яке так нагадує весільне. Злегка розкльошена, з глибоким декольте, вільними рукавами і довжиною до середини ікри, сукня зробила струнку фігуру Вікторії просто досконалою. Доповнили наряд яскраво-червоні туфлі на величезних шпильках (до речі, яскраве взуття контрастних відтінків – один з улюблених стильних прийомів зірки). В руках вона трима невелику сумочку бордового відтінку. На грудях у 45-річної ікони стилю красується вишукана підвіска, а волосся зібране в пучок на потилиці.

Бекхеми в зборі (фото: instagram.com/davidbeckham)

Девід не став обмежуватися одним фото. Він виклав на своїй сторінці цілу серію, де чудово видно, як вони чудово проводять час разом. Вікторія в різних ракурсах, неймовірної краси архітектура і пейзажі – все це він підсумував емоційним підписом. «Найдивовижніше відвідування Версаля в особливий день... Дякую всім за те, що він став таким незабутнім! Одне з найкрасивіших місць, які я коли-небудь бачив».