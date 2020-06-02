Я могла потерять все: Наталья Водянова рассказала о "дерзких" поступках в начале карьеры

Наталья Водянова в который раз удивила своих поклонников. 38-летняя модель и филантроп записала видеообращение к выпускникам. И акцент она сделала на тех, кто не особо преуспел в учебе. По словам модели, троечники вполне могут стать теми, кто найдут нестандартное решение в трудной и нестандартной ситуации, которая сложилась в мире. «Обращение к выпускникам 2020. В этом году все выпускники средних школ остались без последнего звонка и выпускного бала. Меня попросили записать обращение к выпускникам, которое прошло в эфире программы «Привет, Андрей!» @malakhov007 @belaya.studia и вызвало повышенный ажиотаж. По просьбам всех, кто мне написал в последние два дня, привожу здесь полную версию своего обращения», – написала супруга Антуана Арно под видео.

Обращение Натальи (фото: instagram.com/natasupernova)

Под роликом развернулась целая дискуссия. Фанаты Водяновой удивились такому посылу, многие посчитали, что модель могут неправильно понять. Другие, напротив, похвалили смелость красавицы, которая и сама в свое время не окончила среднюю школу.

Браво, Наталья! Очень здорово!

Но учиться все же надо

Супер

Вы совершенство!!!

Двоечники и троечники чаще становятся миллионерами

Вы вызываете восхищение своей честностью и открытостью. Аплодирую вам

Как неожиданно

Смелая и достойная

Вы необыкновенная

Супер! Мотивация – это главное. Да пребудет с вами сила, выпускники

Очень хорошее, смелое обращение. Но не все правильно смогут его понять и воплотить

Отправила дочери

Неожиданно смело! Спасибо за позитив!

Какая вы невероятная

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/natasupernova)

Также в комментариях Наталья ответила некоторым поклонникам, рассказав на своем примере, что она имела в виду. Одна из подписчиц написала: «Да уж, сказала так сказала. Не важно знать, важно делать? Это таких дел можно наворотить, что потом всем миром не разгребешь». На это Водянова ответила: «Это мой опыт. Когда я основала фонд «Обнаженные сердца», мне было 22 года и я ничего не знала о том, как работает благотворительность. Если бы я, как отличница, копнула туда, то точно никогда не решилась бы начать такое большое и «взрослое» дело. Эта смелость и решительность присуща людям, у которых нет предубеждений, каких-то знаний, которые стоят на пути к первому шагу. Главные открытия в мире часто происходят по ошибке. Для того, чтобы позволить такой «ошибке» случиться, нужно делать, дерзать, порой что-то не знать»…

Ответы Натальи (фото: принтскрин instagram.com/natasupernova)

А также она ответила на то, «как сама добивалась своего места». «Моя «дерзость» выражалась, например, в том, что я говорила большим компаниям «нет», если не хотела красить волосы или выщипывать брови. Я могла потерять все, но у меня были принципы, и они делали меня сильнее и вызывали уважение в индустрии. Это не было прихотью, как может показаться, мною вело чувство самосохранения. Это было контролем моего имиджа в мире, где все пытались «лепить» меня на свой лад. Я принимала эти решения, когда мне было 18-19 лет. это было страшно, я плакала, их принимая, и боялась, что от меня все отвернутся за это, но я была готова все потерять, так как знала, что эти решения единственно верные и правильные для меня. Надеюсь, этот один пример моей «дерзости» ответит на ваш вопрос. Всего доброго!».