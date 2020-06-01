Вечно юная: Наталья Водянова порадовала сеть естественной красотой

Модель восхитила свежестью
Наталья Водянова стала героиней новой необычной акции, устроенной в честь Дня защиты детей. Знаменитая модель будет читать сказку в прямом эфире. «Дорогие, сегодня в рамках прекрасного проекта @skazkinadomu я хочу прочитать вам сказку "Про ежика и медвежонка" Сергея Козлова. Прошу вас сегодня, в День защиты детей, сделать пожертвование любой суммы в фонд помощи детям "Обнаженные сердца", – написала на своей странице в Instagram знаменитая модель. Также она опубликовала видеообращение к фанатам, где пригласила всех слушать ее чтение.
Наталья покорила красотой (видео: instagram.com/natasupernova)
Разумеется, не только доброта Натальи не остались незамеченными. Красота 38-летней звезды вновь просто покорила сеть. Выглядит модель, которая никогда не обращалась к пластическим хирургам, молодо и свежо. Этому способствовал также и наряд Водяновой – она надела белый свитер с продольными полосами под горло. Серьги она подобрала мелкие, а волосы убрала от лица. Тем самым сделав акцент на гладкой сияющей коже.
Поклонники принялись писать знаменитой красавице комплименты и приятные слова. За несколько часов их набралось уже внушительное количество.
Комментарии к посту (фото: instagram.com/natasupernova)
Напомним, недавно Наталья дала очередное интервью, где ответила на много вопросов о красоте. Так, для свежести лица она предпочитает работать со всем позвоночником. Правильная осанка и положение шеи обеспечивает приток крови к коже, что делает сияющей. Также модель принимает участие в марафоне своей подруги Виктории Кушнаревой, где применяет и массу других инструментов по естественному омоложению.
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Автор: Lite