Я могла втратити все: Наталія Водянова розповіла про "зухвалі" вчинки на початку кар'єри

Наталя Водянова вкотре здивувала своїх шанувальників. 38-річна модель і філантроп записала відеозвернення до випускників. І вона зробила акцент на тих, хто не особливо досяг успіху в навчанні. За словами моделі, трієчники цілком можуть стати тими, хто знайдуть нестандартне рішення у важкій і нестандартній ситуації, яка склалася в світі. «Звернення до випускників 2020. У цьому році всі випускники середніх шкіл залишилися без останнього дзвоника та випускного балу. Мене попросили записати звернення до випускників, яке пройшло в ефірі програми «Привіт, Андрій!» @malakhov007 @belaya.studia і викликало підвищений ажіотаж. На прохання всіх, хто мені написав в останні два дні, наводжу тут повну версію свого звернення», – написала дружина Антуана Арно під відео.

Звернення Наталії (фото: instagram.com/natasupernova)

Під роликом розгорнулася ціла дискусія. Фанати Водянової здивувалися такому посилу, багато хто вважає, що модель можуть неправильно зрозуміти. Інші, навпаки, похвалили сміливість красуні, яка і сама в свій час не закінчила середню школу.

Браво, Наталю! Дуже здорово!

Але вчитися все-таки треба

Супер

Ви неперевершені!!!

Двієчники і трієчники частіше стають мільйонерами

Ви викликаєте захоплення своєю щирістю та відкритістю. Аплодую вам

Як несподівано

Смілива і гідна

Ви незвичайна

Супер! Мотивація – це головне. Хай буде з вами сила, випускники

Дуже гарне, сміливе звернення. Але не всі правильно зможуть його зрозуміти і втілити

Відправила дочці

Несподівано сміливо! Дякую за позитив!

Яка ви неймовірна

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/natasupernova)

Також у коментарях Наталія відповіла деяким шанувальникам, розповівши на своєму прикладі, що вона мала на увазі. Одна з послідовниць написала: «Так, сказала так сказала. Не важливо знати, важливо робити? Це таких справ можна накоїти, що потім усім світом не розгребеш». На це Водянова відповіла: «Це мій досвід. Коли я заснувала фонд «Оголені серця», мені було 22 роки і я нічого не знала про те, як працює благодійність. Якщо б я, як відмінниця, копнула туди, то точно ніколи не зважилася б розпочати таку велику і «доросле» справу. Ця сміливість і рішучість властива людям, у яких немає упереджень, якихось знань, які стоять на шляху до першого кроку. Головні відкриття в світі часто відбуваються через помилку. Для того, щоб дозволити такій «помилці» статися, потрібно робити, дерзати, часом щось не знати»...

Відповіді Наталії (фото: прінтскрін instagram.com/natasupernova)

А також вона відповіла на те, «як сама добивалася свого місця». «Моя «зухвалість» виражалася, наприклад, в тому, що я говорила великим компаніям «ні», якщо не хотіла фарбувати волосся або вищипувати брови. Я могла втратити все, але в мене були принципи, і вони робили мене сильнішою і викликали повагу в індустрії. Це не було примхою, як може здатися, мною вело почуття самозбереження. Це було контролем мого іміджу у світі, де всі намагалися «ліпити» мене на свій лад. Я приймала ці рішення, коли мені було 18-19 років. це було страшно, я плакала, приймаючи їх, і боялася, що від мене відвернуться за це, але я була готова все втратити, так як знала, що ці рішення єдино правильні для мене. Сподіваюся, цей один приклад моєї «зухвалості» відповість на ваше питання. Всього доброго!».