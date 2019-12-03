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Мое сердечко: Настя Каменских трогательно открыла душу Потапу (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.12.2019 - 11:56
Мое сердечко: Настя Каменских трогательно открыла душу Потапу (видео)
Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя поблагодарила любимого за поддержку

Настя Каменских и Потап после “разоблачения” своего длительного романа и пышной свадьбы, которая отгремела в мае 2019 года, стали одной из самых романтичных пар украинского шоу-бизнеса. Влюбленные с удовольствием демонстрируют на публике свои чувства, всячески поддерживая друг друга в том числе и в сети. Напомним, что по результатам ежегодной церемонии M1 Music Awards-2019 Каменских стала Певицей года. Кстати, уже второй год подряд!

“Свою девочку” с заслуженной победой поспешил поздравить Потап. Рэпер и “жаркое” фото с Настей опубликовал, и засыпал ее комплиментами. “Ты заслуживаешь всех наград мира! Твое мышление и стремление, поистине мировое!” - пишет Потап.

Теперь же, похоже, настала очередь Каменских делится приятными словами с любимым.

Певица трогательно призналась супругу, что нашла в нем действительно родственную душу. При этом Настя обратилась к любимому на украинском языке:

Потап, моє серденько. Я хочу, аби ти знав, наскільки важлива для мене твоя підтримка, як сильно я ціную те, що ти завжди поруч. Із тобою я зрозуміла, що споріднені душі існують, адже ти став для мене саме такою. І я готова бути нею для тебе кожного дня! Пісня “Обіцяю” отримала нагороду M1 Music Awards тому, що вона щира. Це найважливіша пісня мого життя, це моя обітниця тобі”, - пишет Настя. певица также сопроводила свой пост эмоциональным фото, сделанным во время объявления результатов M1 Music Awards-2019.

Мое сердечко: Настя Каменских трогательно открыла душу Потапу (видео)

Потап и Настя Каменских на M1 Music Awards-2019 (фото: instagram.com/kamenskux)

Отметим, что как раз в преддверии свадьбы, которая состоялась 23 мая в одном из ресторанных комплексов под Киевом, Потап и Настя записали друг другу песни-посвящения. У Каменских вышел хит “Обіцяю”. Потап же представил песню “Константа”. Позже музыканты неоднократно отмечали в интервью, что эти композиции они посвятили друг другу, их любви, которая преодолела многие преграды.

Песня “Обіцяю” во время 1 Music Awards-2019 победила в номианации “Червона Рута" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна".

NK НАСТЯ КАМЕНСКИХ - ОБІЦЯЮ

Поклонники же Каменских поспешили прокомментировать ее трогательный пост, адресованный Потапу:

  • “Боже ,яке круте та щире фото, викликає багато емоцій!”
  • “Настюша, поздравляю!!!! Это очень достойно! Ты заслужила ее! Ещё раз мои искренние поздравления!”
  • “Настя, ты лучше всех!!”
  • “Ви неймовірна пара”
  • “Супер просто! Красивая пара”
  • “Очень мило... очень красиво... очень нежно”
  • “Дякую вам, за те, що вселяєте віру, що такі почуття і стосунки існують”

Мое сердечко: Настя Каменских трогательно открыла душу Потапу (видео)

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

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Новости Украины Настя КаменскихПотап
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