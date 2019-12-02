Люблю и горжусь: Потап сразил трогательным признанием и жарким фото с Каменских

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Рэпер поделился пикантным фото с любимой женой

Потап и Настя Каменских продолжают радовать поклонников новостями. Так, певица стала одним из триумфаторов музыкальной премии "М1 Music Awards", которая состоялась 30 ноября в Киеве. П'ять". Настя получила сразу две награды – в номинации "Певица года", а также "Червона рута" за свою композицию-признание в любви "Обіцяю". Правда, вторую статуэтку артистка лично получить не смогла – она отправилась на перямой эфир шоу "Х-фактор", где выступает в качестве звездного наставника. Вместо жены награду вышел получить ее муж Потап, ведь он также приложил руку к созданию нежной и трогательной композиции "Обіцяю". На странице в Instagram продюсер обратился к Насте и признался ей в любви.

Потап разместил несколько фото. На одном из них певица держит в руках ценный трофей и позирует в атласном изумрудном платье. На втором - счастливая артистка запрыгнула на своего мужа в момент ликования и обхватила его ногами за талию, а шею обвила руками.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

"Я поздравляю свою девочку Настю Каменских с заслуженной победой! Ты для меня всегда певица года, столетия, жизни! Столько сколько ты сделала за 2019, такого разнообразия работ и географии твоего карьерного взлета, пожалуй, нет ни у одной певицы! Ты заслуживаешь всех наград мира! Твое мышление и стремление, поистине мировое! Я люблю тебя и горжусь тобой. P.S. "Обіцяю" - Найкраща пісня, це просто фантастика!" - написал рэпер.

Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Поклонники разделили триумф пары. Они присоединились к поздравлениям для победительницы и восхитились талантливыми и успешными влюбленными.

О, как это мило!

Как это сильно

Вы Яркие! Глядя на Вас, хочется стремиться!

Леша, абсолютно с тобой согласна. Настюша самая лучшая - ей нет равных. Обожаю ее. Люби и цени ее

Мурашки от вас. Вы необыкновенные ребята

Все супер! Второе фото - ну прямо огонь

Гарна пара

Класс. Вы - лидеры всех мыслимых и немыслимых чартов. Каждый по отдельности достойны высших наград для людей, общества. А как семья, друг для друга!

Это чудесно, когда мужчина так радуется и поддерживает свою женщину

Скриншот комментариев

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Настя Каменских - Elefante на M1 Music Awards

Напомним, что Холостяк 9 Никита Добрынин и его возлюбленная Дарья Квиткова ошелоимили total black образами на премии "М1 Music Awards. П'ять".