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Моє серденько: Настя Каменських зворушливо відкрила душу Потапу (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.12.2019 - 11:56
Моє серденько: Настя Каменських зворушливо відкрила душу Потапу (відео)
Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя подякувала коханому за підтримку

Настя Каменських і Потап після "викриття" свого тривалого роману і пишного весілля, яке відгріміло в травні 2019 року, стали однією з найромантичніших пар українського шоу-бізнесу. Закохані із задоволенням демонструють публіці свої почуття, всіляко підтримуючи один одного у тому числі і в мережі. Нагадаємо, що за результатами щорічної церемонії M1 Music Awards-2019 Каменських стала Співачкою року. До речі, вже другий рік поспіль!

"Свою дівчинку" із заслуженою перемогою поспішив привітати Потап. Репер та "спекотне" фото з Настею опублікував, і засипав її компліментами. “Ти заслуговуєш всіх нагород світу! Твоє мислення і прагнення, воістину світове!" - пише Потап.

Тепер же, схоже, настала черга Каменських ділиться приємними словами з коханим.

Співачка зворушливо зізналася чоловікові, що знайшла в ньому дійсно споріднену душу. При цьому Настя звернулася до улюбленого українською мовою:

Потап, моє серденько. Я хочу, аби ти знав, наскільки важлива для мене твоя підтримка, як сильно я ціную те, що ти завжди поруч. Із тобою я зрозуміла, що споріднені душі існують, адже ти став для мене саме такою. І я готова бути нею для тебе кожного дня! Пісня “Обіцяю” отримала нагороду M1 Music Awards тому, що вона щира. Це найважливіша пісня мого життя, це моя обітниця тобі", - пише Настя. співачка також супроводжувала свій пост емоційним фото, зроблених під час оголошення результатів M1 Music Awards-2019.

Моє серденько: Настя Каменських зворушливо відкрила душу Потапу (відео)

Потап і Настя Каменських на M1 Music Awards-2019 (фото: instagram.com/kamenskux)

Зазначимо, що якраз напередодні весілля, яка відбулася 23 травня в одному з ресторанних комплексів під Києвом, Потап і Настя записали один одному пісні-посвячення. В Каменських вийшов хіт "Обіцяю". Потап ж представив пісню "Константа". Пізніше музиканти неодноразово відзначали в інтерв'ю, що ці композиції вони присвятили один одному, їх любові, яка подолала багато перешкод.

Пісня "Обіцяю" під час 1 Music Awards-2019 перемогла в номианации "Червона Рута" спільно з радіостанцією "Русское Радио Україна".

NK НАСТЯ КАМЕНСЬКИХ - ОБІЦЯЮ

Шанувальники ж Каменських поспішили прокоментувати її зворушливий пост, адресований Потапу:

  • "Боже ,яке круте та щире фото, викликає багато емоцій!"
  • “Настюша, вітаю!!!! Це дуже гідно! Ти заслужила її! Ще раз мої щирі вітання!"
  • "Настя, ти краще всіх!!"
  • "Ві неймовірна пара"
  • “Супер просто! Красива пара"
  • “Дуже мило дуже красиво... дуже ніжно"
  • "Дякую вам, за те, що вселяєте віру, що такі почуття і стосунки існують"

Моє серденько: Настя Каменських зворушливо відкрила душу Потапу (відео)

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

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