"Мне нереально повезло": солистка "Время и Стекло" перенесла операцию (фото)

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Девушке удалили зубы мудрости

Популярная украинская певица и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева призналась, что перенесла серьезную операцию. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Вчера мне удалили 2 зуба мудрости. Сам процесс терпимый, а вот отходняки - жесть. Как сказал мой врач - мне нереально повезло, что сегодня на моей щеке не выросла ещё одна. Ноющая боль не отпускает, но все же есть несколько бонусов, пришлось отменить занятие по вокалу и спорт", - сказала она.

Фото: Дорофеева и Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Более того, Дорофеева уточнила, что "теперь все что я могу - это наслаждаться выходным , очень медленно кушать и радоваться новинкам" одного из киевских магазинов одежды.

Скриншот поста (instagram.com/nadyadorofeeva)

Кстати, украинская поп-певица, солистка группы "Время и Стекло", обладательница собственного бутика модной одежды Надя Дорофеева, которая недавно шокировала фанатов новой прической, призналась, как относится к Дмитрию Комарову.

Напомним, ранее поклонники Дорофеевой обратились к ней с весьма необычной просьбой — "вернуть омбре".

До этого Надя Дорофеева откровенно рассказала о личной жизни.

Видео: (video.rbc.ua)