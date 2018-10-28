"Мені нереально пощастило": солістка "Время и Стекло" перенесла операцію (фото)

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дівчині видалили зуби мудрості

Популярна українська співачка й солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва зізналася, що перенесла серйозну операцію. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Вчора мені видалили 2 зуба мудрості. Сам процес терпимий, а ось отходняки - жесть. Як сказав мій лікар - мені нереально пощастило, що сьогодні на моїй щоці не виросла ще одна. Ниючий біль не відпускає, але все ж є кілька бонусів, довелося скасувати заняття з вокалу і спорт", - сказала вона.

Фото: Дорофєєва і Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Більш того, Дорофєєва уточнила, що "тепер все що я можу - це насолоджуватися вихідним , дуже повільно їсти й радіти новинкам" одного з київських магазинів одягу.

Скріншот поста (instagram.com/nadyadorofeeva)

До речі, українська поп-співачка, солістка групи "Время и Стекло", володарка власного бутіка модного одягу Надя Дорофєєва, яка нещодавно шокувала фанатів новою зачіскою, зізналася, як ставиться до Дмитра Комарова.

Нагадаємо, раніше шанувальники Дорофєєвої звернулися до неї з вельми незвичайним проханням — "повернути омбре".

До цього Надя Дорофєєва відверто розповіла про особисте життя.

Відео: (video.rbc.ua)