"Очень повезло": Дорофеева прокомментировала возможность возвращения в "Танцы со звездами"

Видео: (youtube.com/Светская жизнь)

Украинская поп-певица, солистка группы "Время и Стекло", обладательница собственного бутика модной одежды Надя Дорофеева, которая недавно шокировала фанатов новой прической, призналась, как относится к Дмитрию Комарову. Также она ответила на вопрос, хотела ли она вернуться в шоу "Танцы со звездами". Об этом она рассказала в "Светской жизни".

"Я не экстремалка. Потому с Дмитрием мне нравится только общаться. На отдых ехать с ним я не хочу", – призналась артистка.

Она также рассказала, что когда была на Бали, Дмитрий как раз отправился в джунгли.

"Прошлый свой отдых, когда я была на Бали, он, я бы сказала, поперся, опять-таки в какие-то джунгли и был в труднодоступном месте. Это какая-то болезнь у него. Я говорю ему: "Ты не хочешь отдыхать там, где люди, шоппинг, какие-то рестораны". Он говорит: "нет. Мне нравится, где далеко, тяжело и нет людей".

Она также считает, что Мишель Андраде очень повезло с партнером, как, собственно, и партнеру с ее коллегой по цеху.

Надя Дорофеева / Кадр из видео YouTube-канала "Светская жизнь"

"Вы знаете, во-первых очень повезло Жене, потому что действительно Мишель очень хорошо танцует, она крутая. Но и Мишель повезло, потому что Женя самый опытный партнер на этом проекте, он очень артистичный. Несколько недель назад я была ведущей на звездном балконе и пришла посмотрела, как там второй сезон. Неплохо, неплохо они все танцуют", — говорит Надя.

На вопрос о том, хотела бы она вернуться в проект "Танцы со звездами", Надя решительно отказалась.

"Нет. Я не хочу больше. Возможно, через 10 лет", — прокомментировала артистка.

Напомним, ранее поклонники Дорофеевой обратились к ней с весьма необычной просьбой — "вернуть омбре".

До этого Надя Дорофеева откровенно рассказала о личной жизни.

Видео: (video.rbc.ua)