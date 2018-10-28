ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Очень повезло": Дорофеева прокомментировала возможность возвращения в "Танцы со звездами"

Lite » Звезды 28.10.2018 - 11:11

Видео: (youtube.com/Светская жизнь)

Украинская поп-певица, солистка группы "Время и Стекло", обладательница собственного бутика модной одежды Надя Дорофеева, которая недавно шокировала фанатов новой прической, призналась, как относится к Дмитрию Комарову. Также она ответила на вопрос, хотела ли она вернуться в шоу "Танцы со звездами". Об этом она рассказала в "Светской жизни".

"Я не экстремалка. Потому с Дмитрием мне нравится только общаться. На отдых ехать с ним я не хочу", – призналась артистка.

Она также рассказала, что когда была на Бали, Дмитрий как раз отправился в джунгли.

"Прошлый свой отдых, когда я была на Бали, он, я бы сказала, поперся, опять-таки в какие-то джунгли и был в труднодоступном месте. Это какая-то болезнь у него. Я говорю ему: "Ты не хочешь отдыхать там, где люди, шоппинг, какие-то рестораны". Он говорит: "нет. Мне нравится, где далеко, тяжело и нет людей".

Она также считает, что Мишель Андраде очень повезло с партнером, как, собственно, и партнеру с ее коллегой по цеху.

&quot;Очень повезло&quot;: Дорофеева прокомментировала возможность возвращения в &quot;Танцы со звездами&quot;

Надя Дорофеева / Кадр из видео YouTube-канала "Светская жизнь"

"Вы знаете, во-первых очень повезло Жене, потому что действительно Мишель очень хорошо танцует, она крутая. Но и Мишель повезло, потому что Женя самый опытный партнер на этом проекте, он очень артистичный. Несколько недель назад я была ведущей на звездном балконе и пришла посмотрела, как там второй сезон. Неплохо, неплохо они все танцуют", — говорит Надя.

На вопрос о том, хотела бы она вернуться в проект "Танцы со звездами", Надя решительно отказалась.

"Нет. Я не хочу больше. Возможно, через 10 лет", — прокомментировала артистка.

Напомним, ранее поклонники Дорофеевой обратились к ней с весьма необычной просьбой — "вернуть омбре".

До этого Надя Дорофеева откровенно рассказала о личной жизни.

Видео: (video.rbc.ua)

Новости Украины Танці з зіркамиНадя ДорофееваМишель АндрадеДмитрий КомаровТанцы со звездамиЕвгений Кот
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь