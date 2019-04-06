"Мне непросто": Джамала умилила трогательными откровениями о сыне

Популярная певица Джамала души не чает в своем маленьком сыночке Эмире-Рахмане. Недавно мальчику исполнился один годик, и в честь этого знаменательного события артистка решила впервые показать лицо ребенка и восхитила целой семейной фотосессией с малышом, а также устроила ему незабываемый детский праздник. Теперь же звезда решила сделать откровенное признание в Instagram о сыне, отметив, что он стал для нее огромным стимулом во всем.

Так, Джамала призналась, что после рождения ребенка стала более уверенной в себе. В то же время она столкнулась с проблемой – молодой маме очень непросто оставлять малыша одного, но она напоминает себе, что делает это ради того, чтобы сын ею гордился в будущем.

"С рождением сына я стала еще увереннее в себе. Он меня мотивирует становиться лучше и достигать новых высот. Сейчас, когда Эмир маленький и меняется каждый день, мне непросто оставлять его так часто, но я знаю, ради чего это делаю. В частности, ради того, чтобы он мною гордился, когда вырастет", - честно написала певица, прикрепив совместное фото с Эмиром-Рахманом.

Джамала с сыном Эмиром-Рахманом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Кадр с мамой и малышом привел в восторг подписчиков знаменитости. Они наперебой начали умиляться трогательным снимком и писать Джамале комплименты, поддержав ее позицию.

"Такой милый мальчик! Каждая мама гордится своими детьми", "Какая симпатичная мотивация! Обязательно будет гордиться!", "О, так и будет! Вами гордится вся Украина!", "Милота! Хоть портрет пиши!", "Какой у Вас чудесный сынок! Уверены, он — настоящая гордость для мамы!", "Так и будет, Джамала, сынок будет тобой гордиться, ты большая умница и поступаеш правильно. Мира и счастья вашей семье!" - оставляли искренние пожелания подписчики.

Ранее Джмала покорила сеть нежным образом в белоснежной объемной блузе.