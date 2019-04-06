"Мені непросто": Джамала розчулила зворушливими відвертостями про сина

Популярна співачка Джамала душі не чує в своєму маленькому синочка Емірі-Рахмані. Нещодавно хлопчику виповнився один рочок, і на честь цієї знаменної події артистка вирішила вперше показати обличчя дитини і вразила цілою сімейною фотосесією з малюком, а також влаштувала йому незабутнє дитяче свято. Тепер же зірка вирішила зробити відверте зізнання в Instagram про сина, зазначивши, що він став для неї величезним стимулом у всьому.

Так, Джамала зізналася, що після народження дитини стала більш впевненою в собі. У той же час вона зіткнулася з проблемою – молодій мамі дуже непросто залишати малюка одного, але вона нагадує собі, що робить це заради того, щоб син нею пишався в майбутньому.

"З народженням сина я стала впевненішою в собі. Він мене мотивує ставати краще та досягати нових висот. Зараз, коли Емір маленький і змінюється кожен день, мені непросто залишати його так часто, але я знаю, заради чого це роблю. Зокрема, задля того, щоб він мною пишався, коли виросте", - чесно написала співачка, прикріпивши спільне фото з Еміром-Рахманом.

Джамала з сином Еміром-Рахманом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Кадр з мамою і малюком привів у захват підписників знаменитості. Вони навперебій почали милуватися зворушливим знімком і писати Джамалі компліменти, підтримавши її позицію.

"Такий милий хлопчик! Кожна мама пишається своїми дітьми", "Яка симпатична мотивація! Обов'язково буде пишатися!", "О, так і буде! Вами пишається вся Україна!", "Милота! Хоч портрет пиши!", "Який у Вас чудовий синку! Впевнені, він — справжня гордість для мами!", "Так і буде, Джамала, синку буде тобою пишатися, ти велика розумниця і поступаеш правильно. Миру і щастя вашій родині!" - залишали щирі побажання підписники.

Раніше Джмала підкорила мережу ніжним образом у білосніжній об'ємної блузки.