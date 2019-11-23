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Містер і місіс Сміт: Холостяк 9 з коханою захопили ефектною фотосесією

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.11.2019 - 10:55
Містер і місіс Сміт: Холостяк 9 з коханою захопили ефектною фотосесією
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Закохані перевтілилися у героїв відомого фільму

Головний герой 9-го сезону проекту Холостяк і його обраниця Даша Квіткова продовжують "бити рекорди" - адже пара все ще разом і дуже щаслива. Вони живуть разом, багато подорожують, будують плани на майбутнє і з задоволенням спілкуються з шанувальниками в соцмережах, відповідаючи на їхні запитання. Так, закохані зізналися, що період притирання у них пройшов далеко не гладко, зате тепер вони живуть у злагоді і гармонії. Даша любить поділитися в мережі ефектними, а часом і відвертими фото - а Микита не проти, та й сам іноді знімається разом з коханою.

Так, парочка влаштувала яскраве і ефектну фотосесію, в якій приміряла образи зі знаменитого фільму "Містер і місіс Сміт", де головні герої були професійними кілерами.

Спочатку Добринін і Квіткова позували в бронежилетах і сонцезахисних окулярах, а після показали більше домашню сценку, де постали в білому затишному одязі, але з пістолетами в руках.

Містер і місіс Сміт: Холостяк 9 з коханою захопили ефектною фотосесієюМістер і місіс Сміт: Холостяк 9 з коханою захопили ефектною фотосесією

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Не завжди наші будні нагадують серіал «Друзі» або фільм «Реальна любов». Іноді ми як «Містер і місіс Сміт», розумієте? Як би ви назвали фільм про своє життя?" - прокоментував кадри екс-Холостяк.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"І будуть вони жити довго і щасливо...якщо в один день не вб'ють один одного", - тут же відгукнулася його обраниця.

Містер і місіс Сміт: Холостяк 9 з коханою захопили ефектною фотосесією

Скріншот коментарів (instagram.com/nikitadobrynin)

Користувачі мережі прийшли в захват від цієї зйомки і поспішили поділитися своїми враженнями в коментарях.

  • Ви створені одне для одного, споріднені душі
  • Між вами така пристрасть
  • Шикарні фотки
  • Класні
  • Дуже пасують ці образи, давайте в кіно
  • Дуже цікава зйомка) Ві так доповнюете один одного. Гарні люди - гарні фото )))
  • Круто вийшло дуже
  • Які ж круті фооотоо
  • це шикарно
  • Вогонь, ви як завжди чудові
  • Яка Ви гарна пара
  • Фото просто бомба!!!

Містер і місіс Сміт: Холостяк 9 з коханою захопили ефектною фотосесією

Скріншот коментарів (instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, переможниця Холостяк 9 Дарія Квіткова висловилася про ідеальні стосунки.

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Новини України ХолостякМикита Добринін
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