Містер і місіс Сміт: Холостяк 9 з коханою захопили ефектною фотосесією

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Закохані перевтілилися у героїв відомого фільму

Головний герой 9-го сезону проекту Холостяк і його обраниця Даша Квіткова продовжують "бити рекорди" - адже пара все ще разом і дуже щаслива. Вони живуть разом, багато подорожують, будують плани на майбутнє і з задоволенням спілкуються з шанувальниками в соцмережах, відповідаючи на їхні запитання. Так, закохані зізналися, що період притирання у них пройшов далеко не гладко, зате тепер вони живуть у злагоді і гармонії. Даша любить поділитися в мережі ефектними, а часом і відвертими фото - а Микита не проти, та й сам іноді знімається разом з коханою.

Так, парочка влаштувала яскраве і ефектну фотосесію, в якій приміряла образи зі знаменитого фільму "Містер і місіс Сміт", де головні герої були професійними кілерами.

Спочатку Добринін і Квіткова позували в бронежилетах і сонцезахисних окулярах, а після показали більше домашню сценку, де постали в білому затишному одязі, але з пістолетами в руках.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Не завжди наші будні нагадують серіал «Друзі» або фільм «Реальна любов». Іноді ми як «Містер і місіс Сміт», розумієте? Як би ви назвали фільм про своє життя?" - прокоментував кадри екс-Холостяк.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"І будуть вони жити довго і щасливо...якщо в один день не вб'ють один одного", - тут же відгукнулася його обраниця.

Скріншот коментарів (instagram.com/nikitadobrynin)

Користувачі мережі прийшли в захват від цієї зйомки і поспішили поділитися своїми враженнями в коментарях.

Ви створені одне для одного, споріднені душі

Між вами така пристрасть

Шикарні фотки

Класні

Дуже пасують ці образи, давайте в кіно

Дуже цікава зйомка) Ві так доповнюете один одного. Гарні люди - гарні фото )))

Круто вийшло дуже

Які ж круті фооотоо

це шикарно

Вогонь, ви як завжди чудові

Яка Ви гарна пара

Фото просто бомба!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, переможниця Холостяк 9 Дарія Квіткова висловилася про ідеальні стосунки.