"Друг за друга горой": победительница Холостяк 9 высказалась об идеальных отношениях

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Дарина Квиткова ответила на вопросы поклонников

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарина Квиткова после проекта продолжают радовать романтикой и трепетным отношением друг к другу. Пара отметила годовщину знакомства и продолжает строить планы на совместное будущее. Влюбленные признаются, что период притирки у них прошел далеко не гладко, зато теперь они живут вместе в гармонии. Даша часто общается с поклонниками и устраивает для них интерактив, во время которого с удовольствием отвечает на личные вопросы. Так, в сториз Instagram она рассказала об идеальных отношениях, детях и чувствах к Никите.

Девушка убеждена, что в гармоничной паре царит понимание, поддержка и забота друг о друге, а женщина всегда ощущает твердое плечо, на которое можно опереться.

"А существуют идеальные отношения? Классно, когда вы одно целое. Когда есть полное понимание, поддержка и забота. Когда ты точно знаешь, что можешь положиться на своего любимого человека. Когда вы друг за друга горой, даже если кто-то из вас не прав. В конце концов, когда вы можете сорваться и прилететь в другую страну, только потому что там любимому человеку сложно. Когда вы можете обнажить всю свою душу и быть хрупкой и маленькой для своего мужчины. Пусть так у всех будет!" - пожелала она.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Даша призналась, что мечтает о малыше, но считает, что подходить к его появлению на свет нужно взвешенно и осознанно.

"Я буду счастлива стать мамой. Хочется подойти к этому ответственно и с умом", - делится девушка.

Фото: instagram.com/kvittkova

Победительница Холостяк 9 отправилась в Париж без любимого и решила поделиться с поклонниками сокровенным и признаться, что безумно скучает по второй половинке. "Конечно, скучаю. В этот раз максимально сильно, что хотелось домой еще в аэропорту Киева", - рассказала она.

Пребывая вдали от Никиты, девушка научилась справляться с тоской о любимому человеку. "Перечитываю наши переписки, слушаю голосовые или пишу Никите", - призналась она.

Разница возрасте с экс-холостяком Дашу не волнует, она уверяет, что совершенно не ощущает эти условности. "Не чувствуем и никогда не чувствовали", - убеждает девушка.

Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, что Дарья Квиткова призналась, как они с экс-холостяком Добрыниным "выпускают пар" после споров и конфликтов.