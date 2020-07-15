Ни минуты спокойствия: Кейт Миддлтон честно призналась, какие хлопоты ей доставляют дети

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Супруга принца Уильяма разоткровенничалась

Кейт Миддлтон, которая накануне провела официальную встречу в рамках запуска образовательной платформы, рассказала много интересного о своем материнстве. Так, герцогиня Кембриджская во время беседы призналась, что 6-летний Джордж, 5-летняя Шарлотта, а также 2-летний Луи порой просто не дают ей расслабиться. Особенно нелегко многодетной маме пришлось во время карантина.

Во время карантина семья стала более дружной (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

За всеми детьми нужен глаз да глаз. Но особенно много внимания требует младший. Мальчик просто не мог понять, почему он вынужден был сидеть в четырех стенах. А также – почему он не может обнимать других детей и играть с ними. Оказывается, характер малыша крайне дружелюбный и любвеобильный, а потому сохранять дистанцию для него просто невыносимо. «Для Луи не такого понятия, как социальная дистанция. Когда он выходит из дома, то хочет обнять всех, особенно детей младше его. Если отпустить Луи с рук, то он мгновенно пропадает из вашего поля зрения», – улыбается жена принца Уильяма.

Принц Уильям также проводит с детьми все свободное время (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Также Кейт рассказала, что во время периода самоизоляции ей пришлось слишком много готовить. Оказывается, у всех членов знаменитой семьи отменный аппетит, а также страсть к разнообразию. В итоге Миддлтон вынужден была применить все свои таланты, чтобы угодить каждому. «Иногда мне кажется, что у моих детей бездонные желудки, они готовы проглотить слона! Я чувствую себя кухонным комбайном», – смеется герцогиня.

В то же время она с теплотой вспоминает месяц изоляции, так как этот период невероятно сблизил всех членов ее семьи. Кейт наконец смогла уделить время каждому, контролировать обучение детей, играть с ними, а также наслаждаться общением с любимым мужем.