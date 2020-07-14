Само очарование: Кейт Миддлтон блистает в игривом платье в горошек и с новой прической

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня просто покорила сеть красотой

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вновь привлекла к себе внимание, показав очередной безупречный образ. Для записи видео в честь запуска Tiny Happy People – образовательной инициативы BBC, направленной на предоставление ресурсов и поддержки родителям и опекунам детей в возрасте до четырех лет – она выбрала наряд стильный и игривый.

Кейт в новом образе (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Образ признанной иконы стиля составили черное платье в крупный белый горох от бренда Emilia Wickstead, стоимость которого составляет около 1565 фунтов стерлингов (приблизительно 2000 долларов). Фасон платья она выбрала свой любимый: с длинными рукавами, поясом на талии, маленьким воротничком и пышной юбкой. Дополнили его босоножки-эспадрильи на танкетке с завязками на щиколотках телесного оттенка.

Отдельного внимания заслуживает бьюти-образ знаменитой британки. Кейт, которая давно не изменяла своему темному оттенку волос, заметно осветлила их, а также подстригла, сделав прическу более объемной и «небрежной». Стоит отметить, что такой ход позволил Кейт зрительно скинуть несколько лет – она выглядит более свежей и не столь строгой. Макияж супруга принца Уильяма выполнила свой привычный, но более тщательно прокрасила ресницы и брови. Миддлтон, как всегда, была в приподнятом настроении, за разговорами она просто светилась от счастья.

Образ Кейт понравился не всем пользователям сети (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Пользователей сети и эксперты модных сайтов оценили новый аутфит герцогини на отлично. Они оставили на официальной странице королевской семьи массу приятных комментариев. Но были и те, кто жестко раскритиковал выбор иконы стиля. В основном – из-за дороговизны наряда. Так, по мнению некоторых поклонников герцогини, такое платье нельзя было надевать на подобном мероприятии. Другие также посчитали, что наряд не красит Кейт, так как предназначен для старшей возрастной категории.